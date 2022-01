Unruhen in Kasachstan Mehrere Tote nach Protesten in Almaty Stand: 06.01.2022 10:47 Uhr

Bei den Protesten in Kasachstan sind Berichten zufolge mehrere Menschen getötet worden, mehr als 1000 wurden verletzt. Russland entsandte Soldaten, um die Regierung zu unterstützen. Die Lufthansa strich ihre Flüge nach Almaty.

Bei Ausschreitungen in Kasachstans Wirtschaftsmetropole Almaty hat es Berichten zufolge mehrere Tote gegeben. Menschen hätten in der Nacht versucht, verschiedene Polizeigebäude zu stürmen, zitierte der kasachische Fernsehsender Khabar 24 einen Sprecher des Innenministeriums, wie die russische Staatsagentur Tass meldete. Dabei seien mehrere "Angreifer eliminiert" worden. Deren Identitäten würden nun ermittelt.

Nach Behördenangaben kamen bislang Dutzende Demonstrierende und mindestens zwölf Sicherheitskräfte zu Tode. Mehr als 1000 Menschen wurden verletzt, wie das kasachische Gesundheitsministerium mitteilte. 400 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Davon müssten mehr als 60 auf Intensivstationen behandelt werden.

In der Nacht schritt das Militär ein

Internetseiten kasachischer Medien waren auch am Morgen vom Ausland aus nicht zu erreichen. Die genaue Lage ist deshalb unklar. Bislang hatten die Behörden nur acht getötete Polizisten und Soldaten offiziell bestätigt. Zu Todesopfern unter Zivilisten gab es bislang keine Angaben.

In der vergangenen Nacht schritt das Militär ein. Seither laufen an verschiedenen Stellen der Stadt Almaty Einsätze gegen Demonstranten, die Berichten zufolge auch bewaffnet sein sollen. Einwohner seien aufgerufen worden, an sicheren Orten zu bleiben und Straßen zu meiden.

Russland entsendet Fallschirmjäger

Auslöser der größten Protestwelle seit Jahren war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen des Landes, zumal Kasachstan schon seit Jahren unter Misswirtschaft und Armut leidet. Als Reaktion auf die teils gewaltsamen Proteste entließ Präsident Kassym-Jomart Tokajew die Regierung, bevor in der Nacht das Militär in der Millionenstadt Almaty einschritt.

Zudem rief Tokajew das von Russland geführte Militärbündnis Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) zu Hilfe, das die Entsendung von Soldaten ankündigte. Der für Angelegenheiten ehemaliger Sowjetrepubliken zuständige Ausschussvorsitzende der russischen Staatsduma, Leonid Kalaschnikow, sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax, Russland sei zur Hilfe verpflichtet, dafür sei das Bündnis gegründet worden.

Am Morgen verlegte Russland Soldaten in das zentralasiatische Land. Es seien Fallschirmjäger entsandt worden, meldeten mehrere russische Staatsagenturen übereinstimmend unter Berufung auf die OVKS.

China betrachtet Proteste als "innere Angelegenheit"

China sieht die Unruhen in seinem Nachbarland Kasachstan als "innere Angelegenheit" an. "Wir sind zuversichtlich, dass die Behörden angemessen mit der Situation umgehen können", sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. "Wir hoffen, dass sich die Lage stabilisiert und die normale soziale Ordnung wiederhergestellt wird."

Kasachstan und China pflegten eine umfassende strategische Partnerschaft, hob der Sprecher noch hervor. Auf die Entsendung von Soldaten aus Russland, Armenien, Belarus, Kirgistan und Tadschikistan in das zentralasiatische Land ging Wang Wenbin in seiner kurzen Stellungnahme nicht ein.

Lufthansa streicht Flüge nach Almaty

Die Lufthansa strich angesichts der schweren Unruhen Flüge nach Almaty. "Aufgrund der weiteren Entwicklung hat Lufthansa nun entschieden, bis auf weiteres keine regulären Flüge nach Almaty mehr anzubieten", teilte die Airline-Gruppe mit.

Gestern hatten Demonstranten zeitweise den Flughafen in Almaty besetzt. Die Sicherheitskräfte brachten den Airport dann wieder unter Kontrolle. Auch andere Fluggesellschaften wie Flydubai und Air Arabia setzten Verbindungen nach Almaty aus.