Jordanien Prinz angeblich unter Hausarrest

In Jordanien ist das Militär gegen ranghohe Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Königsfamilie vorgegangen. Auch ein Halbbruder von Abdullah II. behauptet, unter Hausarrest zu stehen.

Das jordanische Militär hat mehrere ranghohe Persönlichkeiten aus dem Umfeld von König Abdullah II. festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra berichtet, sind darunter der ehemalige Gesandte für Saudi-Arabien und der frühere Chef des Hoftstaats. Sie seien aus "Sicherheitsgründen" in Gewahrsam genommen worden, hieß es.

Abdullahs Halbbruder unter Hausarrest?

Verwirrung besteht im Zusammenhang mit einem Halbbruder des Königs: Prinz Hamsa erklärte in einer Videobotschaft, er stehe unter Hausarrest. Hamsa wandte sich mit einer Videomitteilung an die Öffentlichkeit; die Nachricht liegt auch der britischen BBC vor. Darin heißt es, der Militärchef sei gestern früh zu ihm gekommen und habe ihm mitgeteilt, er dürfe das Haus nicht verlassen, mit niemandem kommunizieren und keine Person treffen.

Laut Hamsa wurden sämtliche Telefon- und Internetverbindungen gekappt. Seine Botschaft habe er über einen Satelliten-Internetzugang abgesetzt, und er rechne damit, dass auch diese bald unterbrochen werde. Die Maßnahmen gegen ihn, so Hamsa, seien damit begründet worden, dass er an einem Treffen teilgenommen habe, auf denen König Abdullah II. kritisiert worden sei.

Daraufhin habe er dem Militärchef wörtlich gesagt: "Ich bin nicht die Person, die für den Zusammenbruch der Staatsführung verantwortlich ist, für Korruption und Unfähigkeit, die in unserer Regierungsstruktur seit 15 bis 20 Jahren vorherrscht und jedes Jahr schlimmer wird. Ich bin nicht verantwortlich für den Mangel an Vertrauen, den die Leute in ihre Institutionen haben. Sie sind verantwortlich."

Dementi des Militärchefs, Solidarität der Partner

Der Generalstabschef hatte bereits vor Erscheinen der Videobotschaft dementiert, dass der Prinz unter Hausarrest stehe. Hamsa, dem 2004 der Titel "Kronprinz" entzogen worden war, sei lediglich gebeten worden, Aktivitäten zu beenden, die Jordaniens Sicherheit und Stabilität zuwider liefen. "Niemand steht über dem Gesetz", zitierte die Nachrichtenagentur Petra den Militärchef. Die Ermittlungen liefen noch; deren Ergebnisse würden in "transparenter und deutlicher Form" öffentlich gemacht.

Zwei enge Verbündete Jordaniens, Marokko und der Oman, erklärten sich mit dem Königshaus solidarisch. Beide Staaten ließen mitteilen, man begrüße die Maßnahmen Abdullahs zur Wahrung der Stabilität des Landes.