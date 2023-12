Israel attackiert Hamas-Stellungen Offenbar schwere Kämpfe im Süden Gazas Stand: 02.12.2023 07:03 Uhr

Nach dem Ende der Feuerpause am Freitag gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas weiter. Israels Militär greift weitere Hamas-Stellungen an - laut Medienberichten auch verstärkt in Chan Junis im Süden Gazas.

Das israelische Militär hat in der Nacht weitere Ziele der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen - offenbar auch verstärkt im südlichen Teil des Gebiets. "Wir beschießen zur Zeit militärische Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen", sagte der israelische Armee-Sprecher Jonathan Conricus.

Aus dem Süden des abgeriegelten Küstengebiets wurden nach Berichten israelischer Medien schwere Kämpfe gemeldet. Sie konzentrierten sich auf die Gegend um Chan Junis. In der Stadt sollen sich Teile der Hamas-Führung aufhalten. Nach Angaben der Armee soll auf Gebiete gezielt worden sein, die mit Sprengstofffallen versehen waren, sowie auf Schächte von Tunneln, Abschussrampen und Kommandozentralen der Hamas - sowohl im Süden als auch im Norden Gazas.

Wie die Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf Bewohner des abgeriegelten Gazastreifens berichtete, habe das israelische Militär in der Stadt Chan Junis Flugblätter abgeworfen, in denen die Bewohner aufgefordert worden seien, nach Rafah im Süden zu fliehen. Das der Hamas unterstehende Gesundheitsministerium im Gazastreifen sprach von fast 200 Toten seit der Wiederaufnahme der Kämpfe am Freitagmorgen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hamas beschießt Zentrum Israels

Am Freitag war eine siebentägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ausgelaufen. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich, dass die Feuerpause nicht verlängert wurde. Nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken arbeiten die Vereinigten Staaten, Ägypten und Katar daran, eine erneute Feuerpause zu vermitteln.

Die Hamas hatte nach Ende der einwöchigen Kampfpauseeigenen Angaben zufolge erstmals wieder Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs wurden israelischen Angaben zufolge rund 10.000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen.

Armee: "Bekämpfen Hamas solange wie nötig"

Israels Armee hat sich nach Angaben eines Sprechers keine zeitliche Begrenzung für den Gaza-Krieg gesetzt. "Wir sind entschlossen, die Hamas so lange zu bekämpfen, wie es nötig ist", sagte Armeesprecher Conricus: "Wir haben keine andere Wahl." Er bekräftige abermals das Kriegsziel seines Landes, die Terrororganisation vollends zu vernichten, damit sie künftig keine Gefahr mehr für Israel darstelle.

Der Sprecher reagierte damit auf Medienberichte, wonach US-Außenminister Antony Blinken bei seinen jüngsten Gesprächen mit der israelischen Führung angeblich von drei Wochen gesprochen habe, die Israel habe, den Krieg wie im bisherigen Umfang fortzuführen. Er sei sich nicht sicher, ob Israel die internationale Unterstützung haben würde, um länger mit der Intensität wie vor der Feuerpause weiterzukämpfen, wurde Blinken in israelischen Medien wiedergegeben.

Militär bestätigt Tod von fünf Geiseln

Israels Militär hat unterdessen nach eigenen Angaben die Leiche eines nach Gaza verschleppten Israelis geborgen. Sie sei vor kurzem entdeckt und zurück nach Israel gebracht worden, hatte die Armee am Freitag mitgeteilt. Der Tote sei identifiziert worden. Der 27-Jährige soll am 7. Oktober vom Supernova-Musikfestival in den Gazastreifen verschleppt worden seien.

Ein israelischer Militärsprecher bestätigte zudem den Tod von vier weiteren Geiseln der islamistischen Hamas. Medienberichten zufolge sollen sich die Leichen noch im Gazastreifen befinden. Das Militär bemühe sich weiterhin, mehr Informationen zum Zustand der restlichen im Gazastreifen verbliebenden Geiseln zu erhalten, sagte der Sprecher.