Nahost-Konflikt Einigung auf Waffenruhe bestätigt Stand: 07.08.2022 21:37 Uhr

Nach eigenen Angaben hat die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad mit Israel eine Waffenruhe vereinbart. Auch ägyptische Vermittler bestätigten die Einigung. Die Angriffe könnten noch am Abend enden.

Die radikale Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) hat eine Einigung mit Israel auf eine Waffenruhe bestätigt. Zuvor hatten ägyptische Vermittler mitgeteilt, dass Israel einer von Kairo vorgeschlagenen Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt habe. Nach ägyptischen Angaben soll die Feuerpause noch am späten Abend in Kraft treten - ob es dazu tatsächlich kommt, ist aber offen.

Das israelische Militär hatte am Freitag die Militäraktion "Morgengrauen" mit Luftangriffen gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Militante Palästinenser haben nach Militärangaben rund 600 Raketen auf israelische Ortschaften gefeuert. Seit Freitag sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 41 Menschen gestorben. Mehr als 300 seien verletzt worden.

Erstmals seit Beginn der Operation wurden am heutigen Sonntag - dem jüdischen Fasten- und Trauertag Tischa BeAv - auch Raketen auf Jerusalem abgefeuert. Religiöse Juden betrauern an dem Tag die Zerstörung der beiden antiken Tempel in Jerusalem. Die Hamas hatte dazu aufgerufen, die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg "zu verteidigen und sich den israelischen Übergriffen auf die heilige Stätte entgegenzustellen". Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam.

Mehrere Extremistenführer getötet

Zu Beginn der Militäroperation "Morgengrauen" hatte Israel den Dschihad-Militärchef Taisir al-Dschabari und weitere PIJ-Mitglieder getötet. Nach israelischen Angaben plante der Dschihad eine Attacke mit Panzerabwehrraketen im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Israel sperrte über mehrere Tage hinweg Gebiete am Rande des Küstenstreifens ab und erhöhte die Alarmbereitschaft.

Israelische Kommentatoren sprachen von einem ernsthaften Schlag gegen den Dschihad, mahnten aber zu einer raschen Waffenruhe. Ansonsten drohe ein Überschwappen des Konflikts ins Westjordanland, ein Aufstand israelischer Araber oder ein Einstieg der im Gazastreifen herrschenden Hamas in den Schlagabtausch.

Die Hamas hat sich in dem Konflikt bisher zurückgehalten. Sie verfügt nach israelischen Informationen über deutlich mehr und weiter reichende Raketen als der Dschihad, die zweitstärkste militärische Kraft im Gazastreifen. Israels ehemaliger nationaler Sicherheitsberater Jaakov Amidror erkennt gegenwärtig kein echtes Interesse der Hamas, sich an dem Konflikt zu beteiligen. Anders als der Dschihad sehe sich die Hamas auch für das Wohl der Zivilbevölkerung zuständig, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.