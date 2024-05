Krieg im Nahen Osten Roter Halbmond meldet Tote nach Angriff in Rafah Stand: 27.05.2024 01:02 Uhr

Laut der Hilfsorganisation Roter Halbmond sollen bei einen Angriff auf Zelte geflüchteter Zivilisten in Rafah mindestens 22 Menschen gestorben sein. Israel bestätigt Luftangriffe auf Hamas-Terroristen in Rafah.

Bei einem israelischen Luftangriff sind nach Angaben der palästinensischen Sektion der Hilfsorganisation Roter Halbmond Zelte geflüchteter Zivilisten getroffen worden. Auf der Plattform X hieß es, es habe bei dem Bombardement am Sonntag nordwestlich der Stadt Rafah zahlreiche "Märtyrer und Verletzte" gegeben.

Roter Halbmond: Humanitäre Zone getroffen

Nach palästinensischen Angaben sollen mindestens 22 Menschen getötet worden sein. Zahlreiche weitere Personen seien in Trümmern eingeschlossen, teilte ein Sprecher des Roten Halbmonds mit. Die Zahl der Toten dürfte noch steigen, da die Such- und Rettungseinsätze in dem betroffenen Viertel Tal al-Sultan noch andauerten. Es liegt rund zwei Kilometer nordwestlich vom Zentrum von Rafah.

Der Rote Halbmond erklärte, das getroffene Gebiet sei eine der ausgewiesenen humanitären Zonen für jene, die wegen der israelischen Kampfhandlungen zur Evakuierung gezwungen gewesen seien. Die Angaben der Helfer lassen sich zurzeit nicht unabhängig überprüfen.

Laut einem Sprecher der von der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seien bei dem Angriff sogar 35 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Israel: Luftangriff auf Gelände der Hamas

Das israelische Militär erklärte über die Plattform X, es habe einen Luftangriff auf ein Gelände der Hamas gegeben. Dort hätten sich Geheimdiensterkenntnissen zufolge kurz zuvor bedeutende Hamas-Terroristen aufgehalten.

Der Luftangriff sei im Einklang mit internationalem Recht erfolgt, erklärte das Militär weiter. Die Berichte, dass infolge des Luftangriffs ein Feuer ausgebrochen sei, bei dem Unbeteiligte verletzt worden seien, würden überprüft. Auch diese Angaben lassen sich noch nicht unabhängig prüfen.

Hamas-Angriff auf Tel Aviv aus Rafah

Der Internationale Gerichtshofs (IGH) hatte Israel am Freitag verpflichtet, den Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens unverzüglich zu beenden. Entscheidungen des Weltgerichts sind bindend. Allerdings besitzen die UN-Richter keine Machtmittel, um einen Staat zur Umsetzung zu zwingen.

Am Sonntag hatte die Hamas erstmals seit vier Monaten Raketen auf den Großraum Tel Aviv gefeuert. Die Raketen wurden offenbar von Rafah aus abgefeuert.

Tote auch bei Luftangriff im Südlibanon

Israels Militärsprecher Daniel Hagari teilte in einer im Fernsehen übertragenen Lagebesprechung außerdem mit, das israelische Militär habe "sieben Hisbollah-Terroristen" in einer Reihe von Luftangriffen im Südlibanon "eliminiert".

Die Hisbollah-Miliz erklärte ihrerseits, fünf ihrer Mitglieder seien getötet worden, der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge seien bei den Angriffen auch zwei Zivilisten getötet worden.