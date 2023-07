Westjordanland Israelische Armee zieht aus Dschenin ab Stand: 05.07.2023 00:53 Uhr

Das israelische Militär hat damit begonnen, seine Truppen aus dem Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland abzuziehen. Kämpfe zwischen den Truppen und militanten Palästinensern dauerten jedoch an.

Israels Armee hat rund zwei Tage nach Beginn eines groß angelegten Militäreinsatzes mit dem Abzug seiner Truppen aus Dschenin im besetzten Westjordanland begonnen. Wie das Militär mitteilte, verließen am späten Dienstagabend erste Soldaten die Stadt. Demnach ist aber noch unklar, wie lange der Abzug aller Kräfte dauert.

Palästinensischen Berichten zufolge kam es während des beginnenden Abzugs zu heftigen Feuergefechten mit bewaffneten Einwohnern. Auf Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie eine Kolonne von Militärfahrzeugen mit Sprengsätzen beworfen wurde.

Netanyahu hatte Abzug angekündigt

Der Abzug der Armee kommt nicht überraschend: Zuvor hatte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bereits ein baldiges Ende des Einsatzes angedeutet. Bei einem Besuch eines Militärpostens in der Nähe von Dschenin hatte Netanyahu Medienberichten zufolge gesagt: "In diesen Momenten schließen wir die Mission ab". Demnach fügte er jedoch hinzu, die "Aktion" sei "kein einmaliger Vorgang" - Israel werde "so lange wie nötig weitermachen".

Heftige Schusswechsel mit bewaffneten Anwohnern

Der Einsatz hatte laut Armee zum Ziel, "terroristische Infrastruktur" islamistischer Extremisten zu zerschlagen. Konkret hatte Israel in der Nacht zum Montag eine der größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahrzehnten begonnen.

Die Armee war nach mehreren Luftschlägen mit rund tausend Soldatinnen und Soldaten in die palästinensische Stadt eingerückt. Dort lieferte sich das Militär mehrere heftige Schusswechsel mit bewaffneten Anwohnern.

Große Militärfahrzeuge richteten schwere Schäden an Straßen und Gebäuden an. Nach Armeeangaben sollten sie Sprengfallen beseitigen. Tausende Einwohnerinnen und Einwohner verließen das Lager. Menschen berichteten, Strom und Wasser seien abgeklemmt.

Tote auf beiden Seiten

Die Armee teilte in der Nacht mit, ein israelischer Unteroffizier sei erschossen worden. Auf israelischer Seite ist er das erste Todesopfer seit Beginn der Militäroffensive am Montag. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Auf der Gegenseite wurden mindestens zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt.

In vergangenen Tagen wurden laut Armee mehrere Kommandozentralen, Waffenlager, Waffenproduktionsstätten sowie Verstecke von Verdächtigen zerstört. Zudem wurden demnach 30 Verdächtige festgenommen.

Dschenin gilt als eine Hochburg militanter Palästinenser. Mehrere Anwohner der Stadt verübten in den vergangenen Jahren tödliche Anschläge auf Israelis.

Anschlag in Tel Aviv

Ein Mitglied der im Gazastreifen herrschenden Hamas lenkte unterdessen ein Auto in der israelischen Mittelmeerstadt Tel Aviv in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle - anschließend stach er auf Anwesende ein. Sanitäter berichteten, es seien mindestens acht Menschen verletzt worden.