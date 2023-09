Umstrittenes Raumfahrtprogramm Iran meldet erfolgreichen Satellitenstart Stand: 27.09.2023 12:00 Uhr

Die iranische Revolutionsgarde hat angeblich einen Satelliten zur Erdbeobachtung ins All geschossen. Videos eines Raketenstarts wurden nicht veröffentlicht. Die USA befürchten eine militärische Motivation.

Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Satelliten zur Erdbeobachtung ins All geschossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete unter Berufung auf Kommunikationsminister Isa Sarepur, der "Nur-3"-Satellit sei auf eine Umlaufbahn in 450 Kilometern Höhe gebracht worden. Von westlicher Seite gab es keine Bestätigung des Starts oder der Aussetzung des Satelliten in die Umlaufbahn.

Revolutionsgarde mit eigenem Raumfahrtprogramm

Sarepur sagte, die Raumfahrtabteilung der paramilitärischen Revolutionsgarde habe den Start verantwortet. Die Behörde veröffentlichte keine Videos oder Bilder.

Die Revolutionsgarde betreibt ein eigenes Raumfahrtprogramm und eine militärische Infrastruktur parallel zu den regulären iranischen Streitkräften und untersteht nur dem Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. Sie schoss im April 2020 ihren ersten Satelliten ins All.

USA befürchten militärische Zwecke

Erklärte Absicht des Iran ist, mit Satelliten Daten zu Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft zu gewinnen. Entgegen der Darstellung Teherans befürchten etwa die USA und Israel, dass es einen militärischen Hintergrund für das Raumfahrtprogramm gibt.

Die iranischen Satellitenstarts verstoßen zudem nach Einschätzung der USA gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Sie haben Teheran aufgefordert, keine Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen zu unternehmen, die Atomwaffen transportieren können. In einer Bedrohungsanalyse der US-Geheimdienste aus dem Jahr 2022 hieß es, solche Starts könnten den Weg zu einer ballistischen Interkontinentalrakete für den Iran verkürzen, weil die dabei eingesetzte Technologie ähnlich sei.

In den vergangenen zehn Jahren schickte der Iran mehrere kurzlebige Satelliten in die Umlaufbahn und brachte 2013 einen Affen ins All. In letzter Zeit gab es jedoch Probleme mit der "Simorgh"-Rakete: Fünf Starts in Folge scheiterten.

Spannungen mit dem Westen

Der angebliche Satellitenstart wird in einer angespannten Lage gemeldet. Seit mehr als einem Jahr kommen Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, das den Bau einer iranischen Atombombe verhindern sollte, nicht signifikant voran.

Vergangene Woche vollzogen die USA und der Iran einen seit Monaten vorbereiteten Gefangenentausch, der Beobachtern zufolge auch den Weg für neue Gesprächsrunden bereiten könnte.