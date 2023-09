Raumsonde "Aditya-L1" gestartet Indien schickt Forschungssatellit zur Sonne Stand: 02.09.2023 11:58 Uhr

Für Indien ist es eine Premiere: Erstmals hat das Land einen Forschungssatelliten auf den Weg zur Sonne geschickt. "Aditya-L1" soll fünf Jahre lang den Stern umkreisen und seine elektromagnetischen Felder beobachten.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA und die Europäische Weltraumorganisation ESA haben bereits Raumsonden zur Erforschung der Sonne ins All geschickt - nun zieht Indien nach. Gegen 12 Uhr (Ortszeit) hob vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan auf der ostindischen Insel Sriharikota eine Trägerrakete mit dem Forschungssatelliten "Aditya-L1" ab. Mehr als 860.000 Menschen beobachteten in einer Live-Übertragung der Weltraumbehörde ISRO, wie die Rakete abhob. Kurz darauf meldete ISRO auf X, ehemals Twitter, dass die Sonde nun den Weltraum erreicht habe.

Sonnengott Aditya ist der Namensgeber

Der Forschungssatellit soll in einem Bereich des Weltraums positioniert werden, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Bis die Sonde ihre Umlaufbahn um die Sonne erreicht, wird sie rund vier Monate unterwegs sein, sagte eine ISRO-Sprecher. Falls die Mission erfolgreich ist, soll "Aditya-L1" einen ununterbrochenen Blick auf den Stern haben, also ohne Dunkelheit.

Der Satellit ist nach dem Sanskrit-Wort für den Sonnengott Aditya benannt. "Aditya-L1" besteht aus sieben Modulen und soll die äußeren Schichten der Sonne mithilfe von Detektoren für elektromagnetische Felder beobachten. Konkret sollen unter anderem solare Aktivitäten wie Windbeschleunigung und Flackern untersucht werden. Ziel der Mission ist auch ein besseres Verständnis für die Dynamik des Sonnenwindes.

Die Daten zu den solaren Phänomenen, die Indien sammeln will, sollen helfen, das Wetter auf der Erde sowie anderen Planeten besser zu verstehen. Zudem sollen sie dazu beitragen, Kommunikations- und Klimasatelliten um die Erde besser zu schützen, sagte ein ISRO-Sprecher. Die Mission soll etwas mehr als fünf Jahre dauern.

Indien ist bereits Mondfahrernation

Bisher haben - allein oder in gemeinsamen Missionen - unter anderem die USA, China, Europa und Japan die Sonne untersucht. Vor gut einer Woche war Indien mit der Raumsonde "Chandrayaan-3 "eine Landung am Südpol des Mondes gelungen. Indien stieg damit zur vierten Mondfahrernation der Welt auf. 2014 hatte Indien als erste asiatische Nation ein Raumfahrzeug in eine Umlaufbahn um den Planeten Mars gebracht.