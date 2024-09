Kampf gegen die Hisbollah Israel setzt Angriffe im Libanon fort Stand: 28.09.2024 05:25 Uhr

Das israelische Militär hat in der Nacht weitere Angriffe gegen die Hisbollah geflogen, unter anderem in der libanesische Hauptstadt Beirut. Die Ziele lagen mitten Wohngebieten. Hunderte Menschen flohen ins Zentrum der Stadt.

Israel hat in der Nacht seine Luftangriffe in der libanesischen Hauptstadt Beirut fortgesetzt. Die Luftwaffe führe derzeit Angriffe auf "Terrorziele, die zur Terrororganisation Hisbollah gehören" durch, teilte die israelische Armee mit. Weitere Einzelheiten wurden bisher noch nicht genannt.

Bereits kurz zuvor hatte die Armee weitere Angriffe nahe Beiruts bekanntgegeben. Es seien Waffenproduktionsanlagen, Gebäude, in denen moderne Waffen gelagert würden, sowie Kommandozentralen der proiranischen Miliz attackiert worden.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von mindestens elf Angriffen in Vororten südlich der Hauptstadt sowie in mehreren Orten im Süden des Libanons, unter anderem nahe Tyros.

Hisbollah-Hauptquartier angegriffen

Am Freitag hatte Israels Armee nach eigenen Angaben in einem Vorort Beiruts das Hauptquartier der schiitischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es habe sich unter Wohngebäuden befunden, so Militärsprecher Daniel Hagari. Eingesetzt wurden offenbar schwere bunkerbrechende Bomben. Über Beirut waren dichte Rauchwolken zu sehen, Schockwellen waren in der Stadt zu spüren.

Unbestätigten Medienberichten zufolge soll Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Ziel des Angriffs gewesen sein. Die israelische Armee prüfe, ob sich Nasrallah in einem getroffenen Gebäude befunden habe, berichtete der Sender Channel 12. Aus Hisbollah-Kreisen hieß es, Nasrallah sei "wohlauf".

Außerdem sollen bei den Angriffen nach Angaben der israelischen Armee mehrere hochrangige Kommandeure der Miliz getötet worden sein, unter ihnen der Kommandeur der Hisbollah-Raketeneinheit im Südlibanon.

Israelische Kampfjets hätten bei einem Luftangriff "Muhammad Ali Ismail, den Kommandeur der Hisbollah-Raketeneinheit im Südlibanon, und seinen Stellvertreter" getötet, erklärte die israelische Armee im Onlinedienst Telegram. Zudem seien "andere Hisbollah-Kommandeure und Terroristen ausgeschaltet" worden, hieß es.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Hunderte fliehen vor Angriffen ins Zentrum von Beirut

Vor den nächtlichen Angriffen auf Beirut warnte die israelische Armee die Bewohner bestimmter Bereiche der südlichen Vororte der Stadt, sich in Sicherheit zu bringen. Hunderte Menschen flohen ins Stadtzentrum. Sie versammelten sich in der Nacht in Parks und zentralen Plätzen, wie Augenzeugen sagten. Die Menschen wurden laut einem Bericht der libanesischen Staatsagentur NNA dazu aufgerufen, sich über eine Telefon-Hotline einen Platz in einer Notunterkunft zu sichern.

Im Libanon wurden landesweit mehr als 500 Notunterkünfte geöffnet, in denen derzeit mehr als 70.000 Menschen Schutz vor den Angriffen suchen. Örtliche Journalisten berichteten, in Beirut würden Menschen nicht nur in Parks, sondern auch auf der Straße und an öffentlichen Stränden Schutz suchen.

ARD-Korrespondent: "Ein militärischer Paukenschlag"

"Der Angriff ist deutlich größer als das, was wir in den letzten Tagen in Beirut schon sehen mussten", sagte ARD-Korrespondent Simon Riesche im Sender tagesschau24 am Freitag zu der Bombardierung des Hisbollah-Hauptquartiers. "Dieser Angriff heute ist eine neue Dimension, ein militärischer Paukenschlag."

Nach Angaben einer der Hisbollah nahestehenden Quelle wurden sechs Häuser im Süden Beiruts komplett zerstört, andere Quellen sprachen von vier Gebäuden.

In Israel wächst nun die Sorge, dass die Hisbollah mit neuem Beschuss reagieren könnte, berichtete ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann aus Tel Aviv.

Kurz nach dem Angriff in Beirut feuerte die Hisbollah eigenen Angaben zufolge bereits mehrere Raketen auf die nordisraelische Stadt Tiberias ab. Ob die Hisbollah nach der Vielzahl der israelischen Angriffe noch stark genug für einen groß angelegten Gegenschlag ist, lässt sich laut ARD-Korrespondenten derzeit nicht sagen.

Hisbollah greift Nordisrael unvermindert an

Bereits vor dem Angriff auf das Hauptquartier hatte die Hisbollah mehrere Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Nach israelischen Armeeangaben wurden mehrere Geschosse abgefangen. Vier aus dem Libanon abgefeuerte Drohnen seien in der Region Rosch Hanikra nahe der libanesischen Grenze abgefangen worden.

Die Hisbollah-Miliz bekannte sich zu einem Angriff auf die nahe Haifa gelegene Stadt Kiryat Ata, in der unter anderem mehrere Rüstungsbetriebe angesiedelt sind.