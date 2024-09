Von Luftabwehr abgefangen Hisbollah-Rakete erreicht erstmals Tel Aviv Stand: 25.09.2024 10:58 Uhr

Die Hisbollah hat erstmals eine Rakete auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert - sie wurde aber abgefangen. Dennoch wurde in Zentralisrael Raketenalarm ausgelöst. Das Militär reagierte mit Gegenangriffen.

Nach Angaben der israelischen Armee hat erstmals eine von der Hisbollah aus dem Libanon abgefeuerte Rakete das Gebiet von Tel Aviv erreicht, bevor sie von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden ist. "Es ist das allererste Mal, dass eine Hisbollah-Rakete den Raum Tel Aviv erreicht hat", sagte ein Armeesprecher.

Luftalarm in vielen Regionen

Der Abschuss einer Boden-Boden-Rakete auf Tel Aviv sei eine Eskalation von Seiten der Hisbollah, sagte in einem anderen Briefing der Militärsprecher Nadaw Schoschani. "Die Hisbollah versucht eindeutig, die Situation zu eskalieren. Das hier gehört dazu", sagte er. Die Hisbollah versuche "mehr und mehr Menschen zu terrorisieren". Man sehe einen Trend, dass die Hisbollah derzeit versuche, mehr und auch tiefer in Israel anzugreifen, so der Militärsprecher weiter.

Nach dem Abschuss der Rakete hatte es in zahlreichen Regionen Zentralisraels Luftalarm gegeben. In Tel Aviv war zuletzt Ende Mai Raketenalarm ausgelöst worden, damals wegen eines Angriffs der islamistischen Hamas.

Israel attackiert Hisbollah-Stellungen

Die Armee teilte mit, sie habe den Raketenwerfer, von dem die ballistische Rakete abgefeuert worden sei, im Gebiet Nafachijeh im Südlibanon attackiert. Er habe in einem Dorf in zivilen Gebiet gestanden, erklärte ein Sprecher.

Kampfflugzeuge hätten zudem in der Nacht eine Reihe von Angriffen auf Hisbollah-Einrichtungen auf libanesischem Gebiet geflogen. Bombardiert wurden unter anderem Waffenlager, Raketenabschussrampen und Kämpfer der vom Iran unterstützten Miliz, wie die Armee über die Online-Plattform X mitteilte. Folgeexplosionen ließen auf große Mengen an dort gelagerten Waffen schließen, hieß es.

Hisbollah will Mossad ins Visier genommen haben

Die Hisbollah hatte zuvor erklärt, sie habe eine ballistische Rakete in Richtung des Hauptsitzes des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad nahe der Stadt Tel Aviv abgefeuert. Der Abschuss der Rakete vom Typ Kader 1, "die das Mossad-Hauptquartier am Stadtrand von Tel Aviv zum Ziel hatte", sei am frühen Morgen erfolgt, erklärte die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz. Beweise dafür gibt es nicht.

Israels Armee bestätigte das Ziel des Angriffs ebenfalls nicht. "Ich kann nichts zu ihren Absichten sagen", so ein Militärsprecher. Das Resultat sei aber gewesen, dass eine Rakete Richtung ziviler Gebiete in Tel Aviv geflogen sei. Das Hauptquartier des Mossad liege nicht in dieser Gegend.

Die Hisbollah wird unter anderem von Deutschland und den USA als Terrororganisation eingestuft.