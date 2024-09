Waffenruhe gescheitert Neuer Beschuss zwischen Hisbollah und Israel Stand: 27.09.2024 15:57 Uhr

Die Lage scheint nach Israels Absage an eine Waffenruhe mit der Hisbollah ausweglos. Der gegenseitige Beschuss geht weiter. Allein heute starben im Libanon nach Angaben des Gesundheitsministeriums 25 Menschen. Zehntausende fliehen nach Syrien.

Eine dreiwöchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah sollte Raum für Diplomatie geben. Doch die Initiative der USA, Deutschlands und anderer Länder scheiterte an der Absage Israels. Nun setzen beide Seiten ihre gegenseitigen Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee nahm nach eigenen Angaben "terroristische Infrastruktur" der Hisbollah "in vielen Teilen des Südlibanons" ins Visier.

Offiziellen Angaben zufolge wurden dadurch im Libanon 25 Menschen getötet. Bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut sagte Gesundheitsminister Firas Abiad, es habe zudem viele Verletzte gegeben. Abiad betonte, alle Seiten seien an einer diplomatischen Lösung interessiert, "nur eine Partei will ihre wahllosen Angriffe auf Zivilisten fortsetzen". Die staatliche Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor gemeldet, dass allein bei einem Angriff auf den Ort Schebaa nahe der Grenze zu Israel eine neunköpfige Familie getötet wurde.

Hisbollah greift Nordisrael unvermindert an

Die Hisbollah feuerte unterdessen mehrere Raketen und Drohnen auf Israel ab. Nach israelischen Armeeangaben wurden mehrere Geschosse abgefangen. Vier aus dem Libanon abgefeuerte Drohnen seien in der Region Rosch Hanikra nahe der libanesischen Grenze abgefangen worden.

Die Hisbollah-Miliz bekannte sich zu einem Angriff auf die nahe Haifa gelegene Stadt Kiryat Ata, in der unter anderem mehrere Rüstungsbetriebe angesiedelt sind. Als Reaktion auf die jüngsten israelischen Angriffe feuerte die Hisbollah nach eigenen Angaben auch mehrere Raketen auf die nordisraelische Stadt Tiberias ab.

In Syrien wurden derweil nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Sana bei einem israelischen Angriff auf Stellungen nahe der Grenze zum Libanon fünf syrische Militärangehörige getötet. Die Angaben aus Syrien, dem Libanon und Israel lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

700 Tote seit Montag

Seit Montag wurden nach Behördenangaben im Libanon mehr als 700 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn des Beschusses zwischen Israel und der Hisbollah liege bei mehr als 1.500. Wegen des Konflikts mussten bisher mehrere zehntausend Menschen auf beiden Seiten der Grenze ihr Zuhause verlassen.

Auch in das Bürgerkriegsland Syrien flüchten immer mehr Menschen. Deutlich mehr als 30.000 Menschen haben sich nach UN-Angaben in den vergangenen 72 Stunden vom Libanon aus über die syrischen Grenze begeben. Etwa 80 Prozent davon seien Syrer gewesen, der Rest Libanesen, teilte ein Vertreter des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) mit. Kinder und Jugendliche machten etwa die Hälfte derjenigen aus, die über die Grenze gekommen seien.

Frust nach Absage an Waffenruhe

Mit Spannung wird die Rede des israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu bei der UN-Generaldebatte in New York erwartet. Israels Regierung hatte zuvor einen Vorschlag für eine Waffenruhe mit der Hisbollah abgelehnt - bei den USA und Frankreich, die die Initiative zusammen mit Deutschland und anderen Staaten auf den Weg gebracht hatten, sorgte das für Frust. Der Vorschlag habe "viel Sorgfalt und Mühe gekostet", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einem Fehler Netanyahus. Der israelische Regierungschef habe selbst an der Vorbereitung des Plans für die Waffenruhe mitgearbeitet, sagte Macron bei einem Besuch in Kanada. Netanyahu trage nun die Verantwortung, sollte es zu einer weiteren regionalen Eskalation kommen.

Statt einer Waffenruhe hatte Netanyahu das Militär angewiesen, die Angriffe gegen die Hisbollah-Miliz "mit voller Kraft" fortzusetzen. Der israelische Außenminister Israel Katz bekräftigte, die Armee werde den Kampf "bis zum Sieg" fortsetzen.

Baerbock mahnt zur Zurückhaltung

Um einen regionalen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, müssten "alle Akteure Zurückhaltung üben", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach Angaben ihres Ministeriums bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi am Rande der UN-Generaldebatte in New York.

An Israel und die Palästinenser gerichtet appellierte Baerbock, das Sicherheitsbedürfnis der anderen Seite zu akzeptieren und als einen Weg zum Frieden anzuerkennen. "Dauerhafte Sicherheit für Israelis wird nur möglich sein, wenn es dauerhafte Sicherheit für Palästinenser gibt", sagte sie in ihrer Rede bei der Generaldebatte. "Und umgekehrt gilt: Dauerhafte Sicherheit für die Palästinenser ist nur möglich, wenn es dauerhafte Sicherheit für die Israelis gibt."