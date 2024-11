Internationaler Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Netanyahu und Hamas-Führer Stand: 21.11.2024 14:15 Uhr

Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle gegen den israelischen Premier Netanyahu, Ex-Verteidigungsminister Gallant und den Hamas-Anführer Deif erlassen. Es geht unter anderem um mutmaßliche Kriegsverbrechen.

Im Mai hatte Chefankläger Karim Khan den Antrag gestellt, nun die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag: Gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu wird ein Haftbefehl erlassen. Dies gilt auch für Israels Ex-Verteidigungsminister Yoav Gallant und den unter dem Namen Mohammed Deif bekannten Militärchef der palästinensischen Terrororganisation Hamas.

Netanyahu und Gallant stehen unter dem Verdacht von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem 8. Oktober 2023 im Gazastreifen.

So gebe es ausreichende Gründe für die Annahme, dass die beiden "absichtlich und wissentlich der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wesentliche Dinge für ihr Überleben einschließlich Nahrung, Wasser sowie Medikamente und medizinische Hilfsmittel sowie Brennstoffe und Strom vorenthalten haben".

Die Kammer wies damit Anfechtungen der Gerichtsbarkeit durch Israel zurück. Die Anerkennung der Zuständigkeit des Gerichtshofs durch Israel sei nicht erforderlich, da der IStGH seine Zuständigkeit auf der Grundlage der territorialen Zuständigkeit Palästinas ausüben könne.

Deif schon getötet?

Hamas-Anführer Deif wird wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem 7. Oktober gesucht. Er soll bei einem israelischen Bombenangriff im Gazastreifen getötet worden sein. Eine Hamas-Bestätigung für seinen Tod gab es jedoch nie.

Chefankläger Khan hatte ursprünglich auch gegen Jahja Sinwar, Hamas-Führer im Gazastreifen, und den politischen Chef der Hamas, Ismail Hanija, Haftbefehle beantragt. Beide wurden in den vergangenen Monaten von Israel getötet.

Seit Monaten Ermittlungen

Khan ermittelt seit Monaten wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg. Israel hatte Beschwerde gegen die Beantragung der Haftbefehle eingereicht. Diese wiesen die Richter zurück.

Schon der Antrag des Chefanklägers auf die Haftbefehle hatte international Schockwellen ausgelöst. Im Mai hatte Netanyahu Khan einen "der großen Antisemiten der Moderne" genannt. Auch Israels wichtigster Verbündeter, die USA, hatten sich gegen die Haftbefehle ausgesprochen. Andere Länder wie etwa Frankreich stärkten dem Strafgerichtshof dagegen den Rücken.

Chefankläger Karim Khan hat im Mai den Antrag für den Haftbefehl gestellt.

Folgen für Netanyahus Reisen

Der Internationale Strafgerichtshof kennt keine Immunität von Staats- oder Regierungschefs. Bereits 2023 erließ es einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Allerdings hat das Gericht keine eigene Polizei, um seine Haftbefehle durchzusetzen. Er ist deshalb auf die Kooperation der 124 Mitgliedstaaten angewiesen.

Sie sind theoretisch verpflichtet, die Gesuchten festzunehmen, sobald sie sich in ihrem Staatsgebiet aufhalten. Dies könnte Reisen Netanyahus etwa in die EU erschweren. Israels wichtigster Verbündeter, die USA, sind kein Mitglied des IStGH, müssen die Haftbefehle also nicht vollstrecken.

Parallel auch Verfahren vor höchstem UN-Gericht

Die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs sind unabhängig von den laufenden Verfahren zu der Gewalt im Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof. Dieses höchste UN-Gericht ebenfalls mit Sitz in Den Haag will Streitfälle zwischen Staaten lösen. Südafrika hatte Israel wegen Völkermordes vor diesem Gericht verklagt.

Im Sommer kam der Internationale Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass Israel durch sein Vorgehen in den Palästinensergebieten internationales Recht verletzt.