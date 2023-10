Proteste der Opposition Gewalt bei Kundgebung in Bangladesch Stand: 28.10.2023 15:19 Uhr

In Bangladesch fordert die Oppositionspartei BNP den Rücktritt von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina. Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Dhaka kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mindestens ein Polizist soll getötet worden sein.

Eine Kundgebung der Opposition in Bangladesch gegen Ministerpräsidentin Sheikh Hasina ist in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei setzte in der Hauptstadt Dhaka Tränengas gegen Anhänger der Oppositionspartei "Bangladesh Nationalist Party" ein, die angeblich Steine auf Sicherheitskräfte geworfen hatten.

Polizei und Augenzeugen zufolge wurde mindestens ein Polizist getötet, Dutzende Menschen wurden verletzt. Der Fernsehsender Ekattor berichtete, auch ein Polizeikrankenhaus sei angegriffen worden.

Ein Team der Nachrichtenagentur AP beobachtete, dass sich die Gewalt in der Gegend ausbreitete und viele Menschen in umliegenden Gassen Schutz suchten. Es waren demnach rund 10.000 Polizisten im Einsatz. Auch paramilitärische Grenzschutztruppen waren nahe der Gegend zu sehen, in der die oppositionelle Kundgebung stattfand.

Rücktritt von Hassina gefordert

Bei der Kundgebung wurde der Rücktritt Hasinas gefordert - die Macht solle bis zu den Parlamentswahlen im kommenden Jahr an eine unparteiische Übergangsregierung abgegeben werden. Nach Angaben von Oppositionssprecher Zahiruddin Swapan nahmen mehr als eine Million Menschen an der Kundgebung teil. Polizeisprecher Faruk Hossain sagte, es seien rund 200.000 Teilnehmer gewesen.

Hasina und Zia seit Jahrzehnten Rivalinnen

Hasina warf Zias Partei vor, die Entwicklungsagenda ihrer Regierung stören zu wollen. "Heute will die BNP (Bangladesh Nationalist Party) die Regierung stürzen", sagte Hasina bei einer Kundgebung im Bezirk Chattogram. "Sie machen diverse Arten von Drohungen, um eine Bewegung zu starten (...) Keine Drohung wird funktionieren."

Hasina und Zia sind seit Jahrzehnten Rivalinnen. Die nächsten Parlamentswahlen sollen im Januar stattfinden. Hasina bemüht sich um eine vierte Amtszeit hintereinander. Die Opposition demonstriert seit Monaten gegen die Regierung.

USA wollen für demokratischen Wahlprozess sorgen

Die US-Regierung teilte im September mit, sie verhänge Einreisebeschränkungen gegen Personen, die den demokratischen Wahlprozess in Bangladesch gefährdeten, darunter Mitglieder der Strafverfolgung, Regierungspartei und Opposition. Hasina sagte neulich vor dem Parlament, dass die USA sie unbedingt aus dem Amt vertreiben wollten. Kritiker werfen ihr eine zunehmend autoritäre Regierung vor.