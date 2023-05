Nahost-Konflikt Israel greift Ziele im Gazastreifen an Stand: 09.05.2023 03:43 Uhr

Nach starkem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel in der Nacht Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad angegriffen. Nach palästinensischen Angaben wurden mehrere Menschen getötet.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben der militanten Gruppe Islamischer Dschihad zugerechnete Ziele im Gazastreifen angegriffen. Zum Start der Operation "Schild und Pfeil" sei ein hochrangiger Offizier der Organisation ins Visier genommen worden, teilte die israelische Armee mit.

Nach palästinensischen Angaben gab es Tote und Verletzte. Das Gesundheitsministerium des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gebietes teilte mit, neun Menschen seien getötet worden. Unter den Toten sollen auch mehrere hochrangige Funktionäre des Islamischen Dschihads sein.

Warnung an Bevölkerung im Süden Israels

Bewohner berichteten von einer Reihe von Explosionen. Augenzeugen sagten, eine Explosion habe das oberste Stockwerk eines Wohngebäudes in der Stadt Gaza getroffen, auch an einem Haus in der südlichen Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten habe es eine Detonation gegeben.

Die Zivilbevölkerung im Süden Israels wurde angewiesen, bis Mittwoch in der Nähe eines ausgewiesenen Schutzraums zu bleiben.

In der vergangenen Woche hatten militante Palästinenser im Gazastreifen nach dem Tod von Chader Adnan, einem ranghohen Mitglied des Islamischen Dschihads, Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehrere Menschen verletzt.

Adnan war vor einer Woche nach fast drei Monaten Hungerstreik in israelischer Haft gestorben. Mehrere militante Palästinenserorganisationen hatten Vergeltung angekündigt. Adnan war laut Gefängnisbehörde wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie Unterstützung von Terror und Hetze inhaftiert gewesen.