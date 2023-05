Westjordanland Drei Tote bei israelischem Militäreinsatz Stand: 04.05.2023 10:40 Uhr

Erneut hat es im Westjordanland ein Feuergefecht gegeben. Dabei wurden drei Männer getötet. Nach Angaben des israelischen Geheimdienstes handelte es sich bei zwei von ihnen um palästinensische Attentäter.

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums drei Palästinenser getötet worden. Laut israelischem Militär sollen zwei von ihnen an einem Terroranschlag beteiligt gewesen sein, bei dem Anfang April drei britisch-israelische Frauen getötet worden waren.

Die Einsatzkräfte hatten ein Haus in der Altstadt von Nablus umstellt und auf das Gebäude gefeuert. Auf der Basis von Geheimdienstinformationen seien Kämpfer des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet und Soldaten in die Wohnung eingedrungen. Bei einem Schusswechsel sei auch ein dritter Mann, ein Helfershelfer der beiden Hamas-Attentäter, getötet worden.

Bei dem Einsatz soll den Berichten zufolge auch eine Drone mit Sprengstoff zum Einsatz gekommen sein.

Westjordanland Israelische Soldaten erschießen drei Palästinenser Die Palästinenser hätten einen israelischen Posten westlich von Nablus beschossen, so ein Militärsprecher. mehr

Hamas kündigt Vergeltung an

Die radikalislamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, nannte die Männer in einer Stellungnahme "Helden des Widerstands" und kündigte Vergeltung für ihre "kriminelle Tötung und Rache für das Blut der Märtyrer" an. Das palästinensische Fernsehen berichtete, die israelischen Sicherheitskräfte seien als Araber verkleidet gewesen, als sie in die Stadt kamen. Anschließend seien zur Verstärkung Dutzende von Fahrzeugen gekommen.

Das Gebäude, in dem die Männer sich versteckt hielten, sei mit Raketen angegriffen und zerstört worden. Wegen der schweren Verletzungen sei es schwer, die Leichen zu identifizieren.

Bereits 19 Tote bei Terrorangriffen

Nablus liegt im von Israel besetzen Westjordanland. Eigentlich hat die palästinensische Autonomiebehörde dort die Kontrolle, tatsächlich gab es dort und an anderen Orten in den letzten Monaten eine Reihe von israelischen Militäreinsätzen.

In diesem Jahr sind bereits 19 Menschen bei mutmaßlichen palästinensischen Terrorangriffen ums Leben gekommen. Fast 100 Palästinenser starben bei israelischen Militäreinsätzen oder bei eigenen Anschlägen.

Mit Informationen von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Tel Aviv