Zwölf Jahre nach AKW-Havarie Tepco lässt Fukushima-Kühlwasser ins Meer ab Stand: 24.08.2023 08:00 Uhr

Japan hat damit begonnen, das aufbereitete radioaktive Wasser aus dem zerstörten AKW Fukushima ins Meer zu leiten. Laut Betreiberkonzern Tepco wird die Verklappung wohl mehrere Jahrzehnte dauern - der Ärger bei Anrainerstaaten ist groß.

Rund zwölf Jahre nach dem Super-Gau im AKW Fukushima hat Japans Regierung ihre Ankündigung wahrgemacht: Seit 13 Uhr Ortszeit wird das aufbereitete Kühlwasser aus der Atomruine im Meer entsorgt. Das gab der Betreiberkonzern Tepco bekannt. Ungeachtet großer Sorgen unter Fischern und Nachbarstaaten wie China leitete Tepco den ersten Schub an aufbereitetem Wasser in einen hierfür in den Pazifik gebauten, einen Kilometer langen Tunnel ein.

In einer Live-Videoschalte aus dem Kontrollraum im Kraftwerk des Unternehmens war zu sehen, wie ein Mitarbeiter eine Seewasserpumpe betätigte und so das umstrittene Prozedere in Gang setzte. "Seewasserpumpe A ist aktiviert", erklärte er.

1,3 Millionen Tonnen lagern in Tanks

Im AKW Fukushima Daiichi war es im März 2011 in Folge eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Mehr als zwölf Jahre danach müssen die zerstörten Reaktoren weiter mit Wasser gekühlt werden. Durch einsickerndes Regen- und Grundwasser nimmt die Menge verstrahlten Wassers täglich zu. In rund 1000 Tanks lagern inzwischen mehr als 1,3 Millionen Tonnen davon.

Laut AKW-Betreiber Tepco geht der Platz zur Lagerung des Wassers aus. Zudem drohe eine langfristige Lagerung auf dem Gelände die Stilllegungsarbeiten an der Atomruine zu behindern. Auch könnten Lecks entstehen. Die Verklappung der riesigen Wassermengen wird voraussichtlich etwa 30 Jahre in Anspruch nehmen.

IAEA-Kontrolleure hatten keine Einwände

Vor der Einleitung in den Pazifik wird das belastete Kühlwasser zwar aufbereitet, das Filtersystem kann das radioaktive Isotop Tritium aber nicht herausfiltern. Tepco verdünnt das Wasser daher so weit mit Meerwasser, dass die Tritiumkonzentration auf 1500 Becquerel pro Liter sinkt, was dem Betreiber zufolge weniger als einem Vierzigstel der nationalen Sicherheitsnorm entspricht.

Erst diese Woche hatte Ministerpräsident Fumio Kishida grünes Licht für die sogenannte Verklappung von aufbereitetem Kühlwasser aus Fukushima Daiichi gegeben, sofern das Wetter mitspiele. Kishida bezeichnete das Ablassen des Wassers als alternativlos, wenn man Fortschritte bei der vollständigen Stilllegung der Atomanlage und der Erholung von Fukushima erreichen wolle. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte der Verklappung zugestimmt und erklärt, Japan erfülle die internationalen Sicherheitsstandards.

Fischerei gegen Verklappung

Japans Fischereibehörde will über die nächsten vier Wochen hinweg jeden Tag Meeresfrüchte auf radioaktives Tritium hin untersuchen. Die Testergebnisse sollen innerhalb von zwei Tagen veröffentlicht werden. Die Proben werden an zwei Stellen in einem Gebiet mit einem Radius von zehn Kilometern um die Atomruine herum genommen. Die heimische Fischereiindustrie ist vehement gegen die Verklappung von Wasser aus Fukushima ins Meer. Sie befürchtet, dass Meeresfrüchte aus Japan dadurch vollends in Verruf kommen könnten.

In Anrainerstaaten stößt das Vorgehen auf scharfe Kritik, sie befürchten, dass das Wasser Lebensmittel verunreinigen könnte. China verurteile das Vorgehen Japans, erklärte das chinesische Außenministerium. Die Entsorgung des kontaminierten Wassers sei eine wichtige Frage der nuklearen Sicherheit mit grenzüberschreitenden Auswirkungen und keineswegs nur eine Angelegenheit Japans.

China verbietet bereits den Import von Meeresfrüchten aus zehn japanischen Präfekturen, darunter Fukushima und die Hauptstadt Tokio. Die chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau hatten angekündigt, ab heute ein Importverbot umzusetzen.