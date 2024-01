Flugzeugbrand in Tokio Alle Passagiere in Sicherheit Stand: 02.01.2024 12:14 Uhr

Nach einer mutmaßlichen Kollision auf dem Flughafen von Tokio sind alle 379 Passagiere an Bord des in Brand geratenen Airbus evakuiert worden. Das Schicksal von fünf Besatzungsmitgliedern einer kleinen Maschine der Küstenwache ist unklar.

Alle 379 Passagiere und Crewmitglieder des auf dem Tokioter Flughafen Haneda verunglückten Airbus haben die Maschine sicher verlassen können. Das teilte die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines mit. Zuvor hatte das japanische Fernsehen Bilder gezeigt, auf denen zu sehen war, wie Passagiere die brennende Maschine über Notrutschen verließen. Auf dem Rollfeld lagen brennende Trümmer.

Beim Landeanflug geriet der Airbus in Brand.

Mutmaßlich Kollision mit Küstenwachen-Flugzeug

Warum das Flugzeug der Gesellschaft Japan Airlines beim Landeanflug auf den Flughafen Tokio-Haneda in Brand geriet, ist noch unklar. Vermutet wird ein Zusammenstoß mit einem kleinen Flugzeug der Küstenwache. Es war ein explosionsartiger Feuerball zu sehen. An Bord der Maschine der Küstenwache sollen sechs Besatzungsmitglieder gewesen sein. Der Pilot der Maschine sei verletzt worden, hieß es. Der Zustand der übrigen fünf Menschen an Bord ist unklar. Die Maschine war auf dem Weg zum Regionalflughafen Niigata, um Hilfsgüter in die vom Erdbeben betroffene Region zu bringen.

Der verunglückte Airbus mit der Flugnummer 516 kam vom Flughafen Neu-Chitose aus der Präfektur Hokkaido. Der Flughafen Tokio-Haneda ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Japans. Es herrschte starker Neujahrsbetrieb. Nach dem Vorfall wurden alle Landebahnen geschlossen, wie ein Sprecher des Flughafens sagte.