Nach Landung Passagierflugzeug am Tokioter Flughafen in Flammen Stand: 02.01.2024 11:37 Uhr

Ein Flugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten. Auf Bildern ist zu sehen, wie Passagiere die Maschine über eine Notrutsche verlassen. Offenbar konnten die mehr als 300 Menschen an Bord evakuiert werden.

Auf dem internationalen Flughafen Tokio-Haneda ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Es geriet während der Landung in Brand und steht in Flammen. Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS ist zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Auf dem Rollfeld lagen brennende Trümmer.

Warum das Flugzeug der Gesellschaft Japan Airlines beim Landeanflug in Brand geriet, ist noch unklar. Vermutet wird ein Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Küstenwache. Es war ein explosionsartiger Feuerball zu sehen. Der Airbus A-350 wurde dabei schwer beschädigt. Japan Airlines teilte mit, alle 379 Passagiere an Bord seien evakuiert worden. Die Maschine mit der Flugnummer 516 kam vom Flughafen Neu-Chitose aus der Präfektur Hokkaido.

Beim Landeanflug geriet der Airbus in Brand.

Sechs Menschen an Bord des Flugzeugs der Küstenwache

An Bord des ebenfalls brennenden Flugzeugs der Küstenwache sollen sechs Besatzungsmitglieder gewesen sein. Der Pilot der Maschine sei verletzt worden, hieß es. Das Schicksal der übrigen fünf Menschen an Bord des Küstenwachenflugzeugs ist unklar. Die Maschine war auf dem Weg zum Regionalflughafen Niigata, um Hilfsgüter in die vom Erdbeben betroffene Region zu bringen.

Haneda ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Japans. Es herrschte starker Neujahrsbetrieb. Nach dem Vorfall wurden alle Landebahnen geschlossen, wie ein Sprecher des Flughafens sagte.