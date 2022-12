Malaysia Mehrere Tote bei Erdrutsch auf Campingplatz Stand: 16.12.2022 08:53 Uhr

In der Nacht ist ein Campingplatz in Malaysia von einem Erdrutsch erfasst worden. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Rettungskräfte suchen unter den Erdmassen weiter nach Vermissten.

Bei einem Erdrutsch auf einem Campingplatz in Malaysia sind nach Angaben der Behörden mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Von etwa 17 Menschen werde noch befürchtet, dass sie noch verschüttet sind. In den vergangenen Stunden schwankten die Angaben dieser Zahlen jedoch.

Ein Campingplatz an einem Bio-Bauernhof in Batang Kali, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, war in der Nacht von dem Erdrutsch erfasst worden. Schätzungsweise mehr als 90 Malaysier hätten sich zu diesem Zeitpunkt dort befunden, erklärte der Bezirkspolizeichef Suffian Abdullah. Unter den Toten sei ein fünfjähriger Junge, sagte er bei einer Pressekonferenz.

53 Menschen unverletzt

Zunächst sieben Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. 53 Menschen seien demnach unverletzt geblieben und in Sicherheit gebracht worden. Nach den Vermissten werde weiter gesucht. An dem Such- und Rettungseinsatz beteiligten sich den Angaben zufolge etwa 400 Helfer.

Laut dem Leiter der Feuerwehr und der Rettungsdienste im Bundesstaat Selangor ist die Erdmasse aus einer Höhe von etwa 30 Metern von einem Straßenrand auf den Platz gerutscht. Das Gelände befindet sich nicht weit vom Genting Higlands Hill Resort, einem beliebten Ziel von Touristen. Der Campingplatz wird aber wohl besonders von Einheimischen genutzt.

Keine starken Regenfälle

Das Unglück sei überraschend gewesen, weil es in den vergangenen Tagen keine starken Regenfälle, sondern nur leichten Nieselregen gegeben habe, wie einer der Camper der englischsprachigen Zeitung "New Straits Times" berichtete.