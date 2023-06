Was der Führung in Peking die größten Kopfschmerzen bereitet, ist die so genannte Kollektive Sicherheitsordnung der USA und der westlichen Welt - einschließlich der Staaten im Westpazifik und in Südostasien. Am meisten fürchtet man sich in Peking davor, dass die demokratischen Staaten vereint zusammenstehen, um diese Sicherheitsordnung durchzusetzen.