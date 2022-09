Südwesten Chinas Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf 65 Stand: 06.09.2022 09:12 Uhr

Bei dem schweren Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind mindestens 65 Menschen gestorben, zahlreiche werden noch vermisst. Tausende Helfer sind im Einsatz, heftige Regenfälle könnten die Rettungsarbeiten behindern.

Nach dem schweren Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan ist die Zahl der Todesopfer Staatsmedien zufolge auf mindestens 65 gestiegen. Von den fast 250 Verletzten befinden sich Dutzende in einem kritischen Zustand, wie das staatliche Fernsehsender CCTV meldete.

Es wurden mehr als 6500 Helferinnen und Helfer in die betroffene Provinz Sichuan entsandt. Die Rettungskräfte versuchen, zu mehr als 200 Menschen vorzudringen, die im Erdbebengebiet von der Außenwelt abgeschnitten sind. Einsatzkräfte bemühen sich darum, verschüttete Straßen zu räumen sowie die Versorgung mit Strom und Wasser wieder herzustellen. Auch Lebensmittel sollten in die Katastrophenregion gebracht werden.

Regenfälle könnten Rettung behindern

Dort werden in den kommenden Tagen schwere Regenfälle erwartet, was die Rettungs- und Sucharbeiten behindern könnte. Expertinnen und Experten warnen vor Gefahren an Flussläufen, die durch das Beben an mehreren Stellen aufgestaut wurden. Das Beben am Montagmittag (Ortszeit) war mit 6,8 das stärkste in der im Südwesten gelegenen Provinz seit dem Jahr 2017.

Das Epizentrum lag nach Angaben des chinesischen Erdbebenzentrums bei der Stadt Luding, rund 230 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu. Wenige Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 4,2 bei der Stadt Yaan.

Provinz leidet unter häufigen Erdbeben

Der Erdstoß war auch in der Provinzhauptstadt Chengdu zu spüren, wo derzeit Millionen von Menschen unter einem strikten Corona-Lockdown in ihren Wohnungen festsitzen. In der Provinz Sichuan sind Erdbeben vergleichsweise häufig, vor allem in den Bergen im Westen.

Bei einem Beben im August 2017, das die Präfektur Aba erschüttert und eine Stärke von 7,0 erreicht hatte, waren mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen und Tausende verletzt worden. Das heftigste Erdbeben in Sichuan seit Beginn der Aufzeichnungen ereignete sich im Mai 2008. Damals wurde eine Stärke von 8,0 registriert.