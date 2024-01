Beben der Stärke 7,1 Schwerer Erdstoß erschüttert Nordwesten Chinas Stand: 23.01.2024 03:53 Uhr

Der Nordwesten Chinas ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Berichte über Tote oder Verletzte liegen noch nicht vor. Das Beben der Stärke 7,1 soll bis in die indische Hauptstadt Neu-Delhi zu spüren gewesen sein.

Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat einen abgelegenen Teil der westchinesischen Region Xinjiang erschüttert. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Berufung auf das Erdbebenzentrum des Landes, der Erdstoß habe sich gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen im Bezirk Wushu der Präfektur Aksu ereignet.

Berichte über Todesopfer liegen zunächst noch nicht vor. Die US-Erdbebenwarte USGS warnt aber, dass mit "erheblichen Schäden" und Todesopfern zu rechnen sei.

Das Beben habe sich laut USGS im Tian-Shan-Gebirge ereignet, einer seismisch aktiven Region, in der Erdbeben dieser Stärke aber eher selten seien. Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, dass es seit dem Hauptbeben 14 Nachbeben gegeben habe, von denen zwei eine Stärke von über 5,0 aufgewiesen hätten.

Erschütterungen bis in die Nachbarländer zu spüren

Die Erschütterungen des Bebens waren sogar in der 1.400 Kilometer entfernten indischen Hauptstadt Neu-Delhi zu spüren, wie örtliche TV-Sender berichteten. Auch in den Nachbarländern Kirgistan und Kasachstan war es zu spüren. In der kasachischen Hauptstadt Almaty verließen die Menschen ihre Häuser, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Laut den Behörden in der Präfektur Aksu stürzten dort mindestens zwei Häuser ein. CCTV meldete, rund 200 Einsatzkräfte seien in das Epizentrum des Bebens entsandt worden.

Die Bahnbehörde von Xinjiang ließ demnach zudem Dutzende Züge in der Region ausfallen und sperrte betroffene Abschnitte. Das Beben traf eine ländliche Gegend, die überwiegend von Uiguren bewohnt wird, einer vorwiegend muslimisch geprägten Minderheit, die den Turkvölkern angehört. Die uigurische Gemeinde war in den vergangenen Jahren von staatlichen Maßnahmen zur erzwungenen kulturellen Assimilation sowie Masseninhaftierungen betroffen.

Das stärkste Beben in der Region im vergangenen Jahrhundert war eines der Stärke 7,1 im Jahr 1978, etwa 200 Kilometer nördlich des Erdstoßes vom Dienstagmorgen.