Im Südosten Bangladeschs Tausende Rohingya nach Feuer in Camp obdachlos Stand: 07.01.2024 10:55 Uhr

Nach einem Feuer in einem überfüllten Flüchtlingslager in Bangladesch sind Tausende Rohingya obdachlos. Die Flammen zerstörten die aus Bambus und Planen errichteten Unterkünfte der aus Myanmar Geflohenen. Tote gab es offenbar nicht.

Ein Feuer in einem überfüllten Lager von Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch hat über Nacht Tausende Menschen obdachlos gemacht. Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf Behörden von mindestens 2.500 bis zu 4.000 obdachlosen Menschen.

Das Feuer habe in den frühen Morgenstunden in dem dicht mit Unterkünften aus Bambus und Planen bebauten Flüchtlingslager im Südosten des Landes gewütet, sagte der Flüchtlingsbeauftragte Mizanur Rahman der Nachrichtenagentur AFP. "Mindestens 711 Unterkünfte sind komplett verbrannt und 63 teilweise beschädigt", so der Flüchtlingsbeauftragte. Opfer hat es laut seinen Angaben nicht gegeben. Das Feuer sei nun unter Kontrolle.

Eine Untersuchung der Brandursache sei angeordnet worden, sagte Rahman: "Wir haben den Verdacht, dass es sich um einen Akt der Brandstiftung handelt." Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erklärte, dass es Unterstützung für die vom Feuer Betroffenen leiste.

Geflüchtete blicken auf das verbrannte Lager in Cox's Bazaar in Bangladesch.

Mehr als eine Million Rohingya in Bangladesch

Etwa eine Million Rohingya leben in der weltweit größten Ansammlung von Flüchtlingscamps im Bezirk Cox's Bazar im Südosten von Bangladesch. Hunderttausende waren 2017 aus ihrer mehrheitlich buddhistischen Heimat Myanmar geflohen, als das Militär eine Offensive gegen die muslimische Minderheit startete. Die UN bezeichnen ihre Verfolgung als Völkermord.

Das arme Land Bangladesch hofft trotzdem, dass die Geflüchteten wieder nach Myanmar zurückkehren. Bislang scheiterten allerdings mehrere Rückführungsversuche wegen Sicherheitsbedenken der Flüchtlinge.

Immer wieder Gewalt und Brände

Feuer in den Flüchtlingslagern in Bangladesch sind vor allem in der Trockenzeit von November bis April häufig. Im März 2023 hatte ein Feuer in der Flüchtlingssiedlung Kutupalong, einem der größten Flüchtlingslager der Welt, 2.000 Unterkünfte vernichtet. Zwei Jahre zuvor wurden bei einem Brand dort bereits 15 Rohingya getötet, damals wurden 50.000 Menschen obdachlos.

In vielen der Camps herrscht Gewalt zwischen rivalisierenden Rohingya-Banden. Nach Angaben der Polizei haben sich die Sicherheitsbedingungen verschlechtert. Im vergangenen Jahr wurden 60 Flüchtlinge in Revierkämpfen und Zusammenstößen im Zusammenhang mit Drogen getötet.