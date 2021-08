Afghanistan Präsident Ghani ins Ausland geflohen

Das Ziel ist noch unbekannt, sicher ist aber: Afghanistans Präsident Ghani ist aus dem Land geflohen. Die Taliban stehen in den Randbezirken Kabuls - warten angeblich aber auf eine friedliche Übergabe der Hauptstadt.

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist angesichts des Vormarsch der Taliban auf Kabul außer Landes geflohen. "Er hat Afghanistan in einer schwierigen Zeit verlassen. Möge Gott ihn zur Rechenschaft ziehen", sagte sein politischer Rivale und Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah. Zwei ranghohe Regierungsfunktionäre sagten der Nachrichtenagentur AP, Ghanis nationaler Sicherheitsberater Hamdullah Mohib und ein weiterer enger Berater hätten ihn begleitet. Wohin sie fliegen, ist noch unklar.

Zuvor hatte die afghanische Regierung eine "friedliche Machtübergabe" angekündigt. "Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben", sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal. Es solle eine Übergangsregierung gebildet werden. Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte, als Vertreter der Streitkräfte garantiere er die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen.

Taliban: Wird keine Rache geben

Auch die Taliban versuchten, die Furcht vor einer Schlacht um Kabul zu zerstreuen. Suhail Schahin, ein Unterhändler bei den Gesprächen mit der afghanischen Regierung in Katar, sagte der BBC: Man versichere den Menschen in Kabul, "dass ihr Hab und Gut und ihre Leben sicher sind". Es werde "keine Rache an irgendjemandem" geben. Die Taliban-Kämpfer hätten Befehl, Kabul nicht zu betreten: "Wir warten auf eine friedliche Übergabe der Macht."

Als möglicher Chef einer Übergangsregierung soll laut Diplomatenkreisen Ali Ahmad Dschalali im Gespräch sein. Er war von 2003 bis 2005 afghanischer Innenminister und war auch afghanischer Botschafter in Deutschland. Ob die Taliban Dschalalis Ernennung zustimmen, sei noch nicht klar. Er gelte aber als Kompromisskandidat, der potenziell von allen Seiten akzeptiert werden könnte.

Randbezirke erreicht

Die Taliban waren nach Angaben mehrerer afghanischer Beamter am Morgen bis in drei Randbezirke Kabuls vorgerückt. Zwischenzeitlich hieß es vom afghanischen Innenministerium, die Islamisten griffen die Stadt von allen Seiten an.

Bewohner von Außenbezirken sagten der Nachrichtenagentur AFP, Taliban-Kämpfer seien bereits im Stadtgebiet. "Es gibt bewaffnete Taliban-Kämpfer in unserer Nachbarschaft, aber es wird nicht gekämpft", sagte ein Bewohner eines östlichen Vororts der Hauptstadt.

Letzte Großstadt unter Kontrolle der Regierung

Kabul ist die letzte Großstadt des Landes, die die Taliban noch nicht erobert haben. Am Morgen war Dschalalabad im Osten an der Grenze zu Pakistan gefallen, ebenso die Provinzhauptstädte Maidan Shahr und Chost. Erst gestern hatten die Taliban auch die nordafghanische Metropole Masar-i-Scharif unter ihre Kontrolle gebracht. Die Islamisten hatten die Stadt seit rund einer Woche intensiv angegriffen. Bis Juni hatte die Bundeswehr in Masar-i-Scharif ihr Hauptquartier.

Die deutsche Botschaft in Kabul wurde geschlossen. Das Personal befindet sich am Flughafen, von wo es laut übereinstimmenden Medienberichten ab morgen ausgeflogen werden soll. Auch andere Staaten, wie die USA, begannen damit, ihr Botschaftspersonal in Sicherheit zu bringen.