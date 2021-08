Rettung aus Afghanistan Bundeswehr fliegt mehr als 120 Menschen aus

125 Menschen sind mit einem zweiten Flugzeug der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogen worden. "Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt", teilte Außenminister Maas mit. Noch heute seien zwei weitere Flüge geplant.

Ein deutsches Evakuierungsflugzeug ist nach Angaben von Außenminister Heiko Maas mit 125 Menschen an Bord am Flughafen Kabul abgehoben. Wie Maas mitteilte, handelte es sich dabei um Deutsche, Afghanen und Angehörige anderer Nationen. "Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt", erklärte er.

Auch Afghanen an Bord

Laut Verteidigungsministerium sind auch afghanische Ortskräfte unter den Passagieren. Sie seien auf dem Weg nach Taschkent in Usbekistan. Die Bundeswehr hatte in der Nacht zum Dienstag eine erste Gruppe von nur sieben Personen im Militärflieger vom Typ A400M ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen. Bis gestern Nachmittag hatten sich vier Bundeswehr-Maschinen auf den Weg nach Kabul gemacht, die jedoch wegen der unsicheren Lage teilweise nicht dort landen konnten.

Schwierige Situation der Ortskräfte

Vor allem die Afghanen an Bord der Maschine dürften erleichtert sein, das Land verlassen zu können. Sie mussten wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Bundeswehr in den vergangenen Jahren mit Racheakten der Taliban rechnen. Die Islamisten hatten zudem erklärt, nach ihrer Machtübernahme keine Staatsbürger ausreisen zu lassen. "Die Taliban haben angekündigt, dass Afghanen das Land nicht verlassen dürfen", sagte der Politikwissenschaftler der Bundeswehr-Universität München, Carlo Masala bei tagesschau24. "Ob wir die Ortskräfte alle rausbekommen, dafür gibt es keine Garantie." Optimistischer zeigte sich Masala bei den verbliebenen Deutschen in Kabul. So lange die US-Amerikaner den Flughafen sichern würden, könnten Ausländer ausgeflogen werden.

Zwei weitere Flüge geplant

Die Bundesregierung will die Evakuierungsaktion nun mit Hochdruck fortsetzen, erklärte Maas bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es sollen noch heute zwei weitere Bundeswehrmaschinen in Kabul landen und "wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass so bald wie möglich weitere Menschen in Sicherheit gebracht werden können". Die Lage am Flughafen habe sich glücklicherweise stabilisiert, die Bundeswehr sichere nun den Zugang für die deutsche Mission dort.

Auch ausländische Maschinen sollen weiter genutzt werden, etwa US-Flieger. In der Nacht zu Montag waren 40 Botschaftsmitarbeiter mit einem Flugzeug der amerikanischen Verbündeten nach Doha im Golfemirat Katar gebracht worden. Zudem favorisiert Maas ein koordiniertes europäisches Vorgehen, sowohl was die Rettungsflüge als auch was den Umgang mit den Taliban angeht.

Suche nach weiteren Helfern

Laut Kanzlerin Angela Merkel seien von den Ortskräften der Bundeswehr und Bundespolizei sehr viele Personen bereits in Deutschland. Nun versuche man Kontakt zu den rund 1000 Ortskräften im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit herzustellen, die aber teilweise nicht in Kabul seien. Dazu kämen die Helfer von Nichtregierungsorganisationen.

Der Grund, warum man diese zunächst nicht auf der Liste der zu Evakuierenden hatte, sei die Annahme gewesen, dass man die Entwicklungszusammenarbeit nach dem Abzug des Militärs zunächst fortsetzen könne, sagte Merkel. Dies sei nun nicht mehr möglich.