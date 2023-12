Nach Umfrage von Musk X entsperrt Verschwörungstheoretiker Jones Stand: 10.12.2023 19:23 Uhr

Der verurteilte Verschwörungstheoretiker Alex Jones war jahrelang bei X, vormals Twitter, gesperrt. Besitzer Musk ließ den Account jetzt wieder freischalten - und begründet das mit einer Umfrage unter seinen Followern.

Techmilliardär Elon Musk hat den seit 2018 gesperrten Account des US-Verschwörungstheoretikers Alex Jones auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, wieder freischalten lassen. Musk hatte zuvor seine Follower befragt, ob Jones wieder Zugang zu der Plattform erhalten sollte - und die waren laut dem von Musk veröffentlichten Ergebnis mehrheitlich dafür. "Das Volk hat gesprochen, und so soll es sein", schrieb Musk auf X.

Jones, der Gründer der rechten Webseite "Infowars", war zuletzt in mehreren Verfahren wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an einer Grundschule zur Zahlung von Schadenersatz in Milliardenhöhe verurteilt worden. Jones hatte über Jahre behauptet, dass der Amoklauf an der Sandy-Hook-Schule in Texas im Dezember 2012 inszeniert worden sei. Ein junger Mann hatte damals 20 Schulkinder und sechs Lehrkräfte erschossen.

Zahlreiche gesperrte Accounts wieder freigeschaltet

Seit Musks Übernahme des Onlinediensts wurden zahlreiche Accounts wieder freigeschaltet, die einst wegen Hassrede oder der Verbreitung potenziell gefährlicher Unwahrheiten blockiert worden waren.

Auch den Account von Ex-Präsident Donald Trump, der nach dem Sturm auf das Kapitol 2021 gesperrt worden war, ließ Musk nach einer knapp ausgegangenen Umfrage unter Nutzern im vergangenen Jahr wieder freischalten. Allerdings nutzte Trump - mit einer Ausnahme - den Account bisher nicht wieder, sondern postet stattdessen auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".

Musk ist zudem selbst wegen eigener umstrittener politischer Äußerungen auf X unter Druck geraten. Kritiker werfen ihm Unterstützung rechtspopulistischer oder sogar teils rechtsextremer Positionen vor. Zahlreiche Werbegroßkunden haben X mittlerweile den Rücken gekehrt.