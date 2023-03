Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot Stand: 02.03.2023 19:20 Uhr

Er spielte mit Größen wie Miles Davis und Herbie Hancock. Jetzt ist der Saxofonist Wayne Shorter gestorben. Der US-amerikanische Jazzmusiker und Komponist wurde 89 Jahre alt.

Der US-amerikanische Saxofonist Wayne Shorter ist tot. Der Jazzmusiker und Komponist starb im Alter von 89 Jahren in Los Angeles, wie seine Agentin Alisse Kingsley der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Eine Todesursache wurde nicht bekannt.

Der 1933 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Musiker hatte sich neben dem Komponieren von Stücken wie "Lester Left Town", "Nefertiti", "E.S.P." und "Footprints" auch am Saxofon einen Namen gemacht und war für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet worden. Schon als Teenager in seiner High-School-Band galt Shorter als "Wunderknabe des Jazz".

Shorter spielte mit Miles Davis

Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Er war Mitglied und musikalischer Leiter von Art Blakey's "Jazz Messengers", einer wegweisenden Band der Hard-Bop-Ära in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren. Im Verlauf seiner langen Karriere spielte er außerdem mit Größen wie Miles Davis und Herbie Hancock sowie in der berühmten Jazz-Fusion-Formation Weather Report ("Birdland").

Shorter schrieb einige der bekanntesten Kompositionen des Jazz. Seine oft schweren Töne veränderten den Jazz in den 1960er-Jahren und prägten das Genre Jazz-Rock-Fusion. Er habe "die Farbe und Konturen des modernen Jazz geformt, als einer seiner am intensivsten bewunderten Komponisten", schrieb die "New York Times".