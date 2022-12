Im Alter von 65 Jahren "Faithless"-Sänger Jazz gestorben Stand: 24.12.2022 19:35 Uhr

Er war die Stimme hinter dem Welthit "Insomnia", einem der prägendsten Dance-Titel der Musikgeschichte. In der vergangenen Nacht ist der "Faithless"-Sänger Maxi Jazz im Alter von 65 Jahren in seinem Londoner Haus gestorben.

Maxi Jazz, der Leadsänger der britischen Elektro-Band "Faithless" und bekannt als die Stimme in Trance-Hits wie "God Is a DJ" und "Insomnia", ist tot. Das teilte die Band an Heiligabend auf ihren offiziellen Social-Media-Accounts mit. Der 65-Jährige sei vergangene Nacht friedlich in seinem Haus in Süd-London gestorben. "Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und Botschaft."

Jazz wurde 1957 in Brixton im Süden Londons als Maxwell Fraser geboren. Er half 1995 bei der Gründung von "Faithless", die sich zu einer der beliebtesten Dance-Bands in Großbritannien und der ganzen Welt entwickelte. Die Band produzierte sieben Studioalben und war Headliner einiger der größten Festivals der Welt.

Weltberühmte Liedzeile

Der Song "Insomnia" aus dem Jahr 1995, der die berühmte Liedzeile "I can’t get no sleep" enthält, wurde 2013 von den Lesern des Magazins "Mixmag" zur fünftgrößten Dance-Aufnahme aller Zeiten gewählt. Das Techno-Sample des Songs ist eines der prägendsten der Musikgeschichte.

Der Song, der in vielen europäischen Ländern die Dance-Charts anführte, brachte Jazz in einem Interview von 2020 zum Scherzen: "Wenn ich jedes Mal ein Pfund dafür hätte, wenn jemand kommt und sagt 'Ich kann nicht schlafen', würde ich auf der Raumstation leben."