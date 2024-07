Präsidentenwahl in Venezuela Warten auf ein Ergebnis Stand: 29.07.2024 04:21 Uhr

In Venezuela sind die Wahllokale geschlossen, die Ergebnisse der Präsidentenwahl lassen aber noch auf sich warten. Als Favoriten gelten der autoritär regierende Amtsinhaber Maduro und der Oppositionelle Gonzales. Maduro versprach, das Wahlergebnis zu akzeptieren.

Bei der Präsidentenwahl im Krisenstaat Venezuela haben die Wahllokale seit 18 Uhr Ortszeit geschlossen. Allerdings war in der Nacht unklar, wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist. Menschen, die nach 18 Uhr in in der Warteschlange stande, durften noch ihre Stimme abgeben.

Am Abend versammelten sich Tausende Menschen auf Straßen und Plätzen der Hauptstadt Caracas, um die Auszählung zu verfolgen. Neben dem autoritären Präsidenten Nicolás Maduro, der eine dritte Amtszeit anstrebt, bewarben sich neun weitere Kandidaten um das höchste Staatsamt. Die besten Chancen werden neben Maduro dem früheren Diplomaten Edmundo González Urrutia vom Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democrática zugerechnet.

Maduro will Ergebnis anerkennen

Maduro hatte nach seiner Stimmabgabe gesagt, er wolle das Ergebnis der Wahl respektieren. "Ich erkenne das Wahlgericht und die offiziellen Amtsblätter an und werde dafür sorgen, dass sie respektiert werden", sagte der 61-Jährige.

Maduro bei seiner Wahlkampf-Abschlusskundgebung in Caracas: Ihm wird vorgeworfen, die Opposition im Land zu unterdrücken. Maduros Wahl im Jahr 2018 war von den meisten westlichen Ländern nicht anerkannt worden.

Der frühere Diplomat González sagte nach seiner Stimmabgabe: "Wir werden den Hass in Liebe verwandeln, die Armut in Fortschritt, die Korruption in Ehrlichkeit, den Abschied in ein Wiedersehen." Die Zeit sei reif für die Wiederversöhnung aller Venezolaner.

Der 74-Jährige trat anstelle der populären Oppositionsführerin María Corina Machado an, der wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten aus ihrer Zeit als Abgeordnete die Ausübung öffentlicher Ämter für 15 Jahre untersagt wurde. Sie rief die Bürger nach ihrer Stimmabgabe auf, in den Wahllokalen zu verbleiben und dort die Auszählung der Stimmzettel zu verfolgen. "Wir möchten alle Venezolaner auffordern, in ihren Wahllokalen zu bleiben und dort aufzupassen", so Machado.