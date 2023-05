Yellen mit neuer Prognose US- Zahlungsunfähigkeit jetzt ab 5. statt 1. Juni Stand: 27.05.2023 00:27 Uhr

Die Frist für eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze läuft später ab als bisher erwartet. Nach einer neuen Schätzung sagte US-Finanzministerin Yellen, ein drohender Zahlungsausfall müsse nun bis zum 5. statt dem 1. Juni abgewendet werden.

US-Finanzministerin Janet Yellen hat ihre Warnung für eine mögliche Zahlungsunfähigkeit der USA aktualisiert. "Basierend auf den jüngsten Daten" müsse das Parlament die Schuldenobergrenze bis zum 5. Juni anheben, damit die Regierung ihren Verpflichtungen nachkommen könne, schrieb Yellen in einem Brief an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Zuvor hatte die Finanzministerin wiederholt den 1. Juni als möglichen "Tag X" genannt.

Dennoch warnte Yellen in einem Brief an den Kongress erneut, eine Untätigkeit bei der Anhebung der Kreditaufnahmegrenze werde schwere wirtschaftliche und finanzielle Folgen weit über das Land hinaus haben.

Zustimmung nur gegen Kürzungen im Staatshaushalt

In Washington wird seit Wochen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze von derzeit 31,4 Billionen Dollar gestritten. Für eine Erhöhung benötigen die Demokraten von Präsident Joe Biden die Unterstützung der Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten.

Die Republikaner wollen im Gegenzug ihre Zustimmung Kürzungen im Haushaltsjahr 2024 erreichen. Für ihre Forderungen gab es bislang aber keine Zustimmung der Demokraten.

Oppositionsführer McCarthy sprach am Freitag aber von "Fortschritten" bei den Gesprächen mit dem Weißen Haus. Und auch US-Präsident Biden gab sich optimistisch und rechnet in Kürze mit einer Einigung.

Berichte über Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs

Zuvor hatten bereits mehrere US-Medien von einer Annäherung berichtet. Demnach könnte die Schuldenobergrenze für zwei Jahre und damit über die Präsidentschaftswahl vom November 2024 hinaus angehoben werden, Bundesausgaben würden dafür begrenzt. Laut einem Bericht der "New York Times" hätten die Unterhändler von Demokraten und Republikaner bereits mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs begonnen.

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch wirkten sich auch auf den US-Aktienmärkten aus. Sie gingen mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende. Aktuelle Konjunkturdaten fielen insgesamt besser als erwartet aus.

Jetzt erstmal Feiertagswochenende

Die Unterhändler aus dem Repräsentantenhaus kehrten der Hauptstadt Washington allerdings für ein langes Feiertagswochenende den Rücken und auch Präsident Joe Biden wollte die kommenden Tage auf seinem Landsitz in Camp David und in seiner Heimat Wilmington verbringen. Am Montag ist Memorial Day.