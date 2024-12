Winterstürme in Kalifornien "Lebensbedrohliche Bedingungen" an US-Westküste Stand: 24.12.2024 16:09 Uhr

An der US-Westküste sorgen starke Stürme für Lebensgefahr. Es gibt mindestens einen Toten. In Santa Cruz südlich von San Francisco brach ein Teil des Piers ab. Zusätzlich zur hohen Brandung wird erheblicher Regen erwartet.

Unwetter mit hohen Wellen und reißende Fluten haben mindestens einen Mann an der US-Westküste das Leben gekostet. Er sei an einem Strand unter angeschwemmten Trümmern begraben worden, berichteten Medien unter Berufung auf das Sheriff-Büro im Santa Cruz County südlich von San Francisco. Er habe zwar befreit werden können, im Krankenhaus sei dann aber sein Tod festgestellt worden.

Mann von Brandung erfasst

In der nahegelegenen Stadt Marina sei ein Mann von der Brandung erfasst und ins Meer gezogen worden, teilte die Polizei mit. Wegen "extrem hoher Wellen" und starken Strömungen seien Rettungsversuche fehlgeschlagen. Der Mann werde nun vermisst, die Sucharbeiten seien wegen der gefährlichen Bedingungen zunächst unterbrochen worden.

Der Wetterdienst für die San Francisco Bay Area im Norden Kaliforniens hatte bis heute vor "gefährlichen und lebensbedrohlichen" Bedingungen an allen Stränden entlang der Pazifikküste mit sehr hoher Brandung und rauer See gewarnt.

Mehrere Menschen stürzen auf einstürzendem Pier ins Wasser

In Santa Cruz brach in Folge der starken Brandung ein Teil des Piers ab. Er sei "eingestürzt und schwimmt davon", erklärte der US-Wetterdienst NWS und veröffentlichte ein Video vom Schauplatz des Geschehens nach dem Einsturz.

Lokalen Medienberichten zufolge befanden sich zu dem Zeitpunkt drei Menschen auf dem Ende der Anlegestelle, als diese ins Meer stürzte. Zwei von ihnen wurden gerettet, der Dritte habe sich selbst befreien können. Den Berichten zufolge wurde niemand ernsthaft verletzt. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sei von dem Einsturz unterrichtet worden und koordiniere Hilfe mit den örtlichen Behörden, teilte sein Büro mit.

Überschwemmungen und Erdrutsche möglich

Zusätzlich zu der hohen Brandung an der Küste erwartet der Wetterdienst erhebliche Regenfälle in der Region. Es bestehe die Möglichkeit von kleineren Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Sturm sollte in vielen Gegenden mit Regen einhergehen - sogar in der für gewöhnlich trockenen Gegend um Los Angeles im Süden Kaliforniens. Für die Berggegenden wurde Schneefall vorhergesagt.