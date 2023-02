Grüße an Verflossene Zum Valentinstag eine Kakerlake Stand: 14.02.2023 09:12 Uhr

Rosen oder Pralinen sind nicht die Art von Dingen, die man einem oder einer Ex zum Valentinstag schicken möchte. Ein Zoo in den USA hat ein anderes Angebot: Kakerlaken, die den Namen der Ex-Liebschaft bekommen - und dann verfüttert werden.

Von Gudrun Engel, ARD-Studio Washington, zurzeit San Antonio

Es knirscht und knuspert. Genüsslich zerbeißt Opossum "Notch" den grün schillernden Panzer einer Kakerlake und schmatzt zufrieden. Das Beuteltier zermalmt die dünnen Beinchen von: Michael. So wurde die Kakerlake benannt, bevor sie dem Opossum mit einer langen Pinzette als Snack vor die schnüffelnde Nase gehalten wurde.

Wie die Kakerlake heißt, ist der Beutelratte egal. Hauptsache, sie ist lecker. Genau wie Kakerlake Robert - laut Begleitnachricht ein notorischer Fremdgeher -sowie Kakerlake Karyna, die stellvertretend für eine offenbar unbeliebte Lehrerin aus Maryland steht.

Iss so viel Du kannst

"It's cockroach season - es ist Kakerlaken-Saison, sagen sie im Zoo von San Antonio zu den Wochen vor dem Valentinstag, wenn große Pappkartons voller schillernder Schaben aus Südamerika angeliefert werden. Die männlichen Kakerlaken haben große grüne Flügel, die weiblichen braune Streifen auf dem Körper. Ein "All you can eat"-Buffet für Reptilien, Vögel und kleine Nagetiere.

Zum vierten Mal bietet der Zoo diese Aktion schon an, und jedes Jahr wird das Spektakel größer. Befeuert durch das Internet.

Dass man sich zum Fressen gern hat, war einmal. Jetzt sollen zum Verzehr freigegebene Küchenschaben ein letzter Gruß an die gemeinsame Vergangenheit sein. Bild: Daniel Doernen

Tausende wollen grüßen

Im vergangenen Jahr hätten mehr als 8000 Menschen aus allen 50 Bundesstaaten der USA und mehr als 30 Ländern weltweit daran teilgenommen, berichtet Pressesprecher Cyle Perez begeistert. 2023 werde der Zoo diese Zahlen noch einmal toppen.

"Diese Aktion für gebrochene Herzen hat sich zu unserer größten Benefiz-Veranstaltung des Jahres entwickelt. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 80.000 Dollar eingenommen", freut sich Perez. Geld, das der Zoo in Futter und Tierschutz investiert.

Die große Anlage vor den Toren der Stadt San Antonio ist eine gemeinnützige Einrichtung, die schon seit dem Jahr 1914 Besucher anzieht. Mehr als 750 Tierarten haben hier ein Zuhause gefunden, darunter einige, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben sind.

Man weiß nicht, was diesem gefiederten Freund im Zuge der Nahrungsaufnahme durch den Kopf geht. Die Absichten der Essensgeber sind hingegen recht offensichtlich. Bild: G. Engel

Eine Kakerlake gibt es nicht zum Nulltarif

Für eine Spende von zehn Dollar verfüttert der Zoo im Februar nun also Kakerlaken, die nach dem oder der Ex benannt werden. Die Insekten werden - noch lebend - an Reptilien, Vögel und kleinere Nagetiere wie Opossum Notch verteilt.

Der oder die Ex wird dann per rosaroter Karte über die Aktion informiert - ganz wie es sich zum Valentinstag gehört. So viel Spaß muss sein.

Die meisten Spender beteiligten sich jedenfalls aus Spaß an der Aktion, erzählt Pressesprecher Perez. Manche würden es sogar als Witz für den aktuellen Partner nutzen.

Aber manche Begleitnachrichten hätten auch durchaus etwas Therapeutisches - etwa um einen Schlussstrich unter eine gescheiterte Beziehung ziehen zu können. "Nach sieben toxischen Jahren ist es Zeit, bye bye zu sagen", schreibt eine Frau aus Massachusetts. "Als Kakerlaken-Futter hat Dein Leben mehr Sinn als unsere gemeinsame Zeit", teilt ein betrogener Mann aus Nevada mit.

Wozu sich ausheulen? Der Zoo von San Antonio lädt statt dessen zu einer Aktion ein, die dem heilsamen Anschreien näher kommt. Bild: G. Engel

Größer geht auch - und fleischfrei

Und auch wenn die Kakerlaken die eigentlichen Stars der Aktion sind - auch tote Nager und Gemüse sind mittlerweile im Angebot: Für 25 Dollar geht eine tote Ratte als Futter an die Schlangen.

Die beiden grünen Anacondas sehen aus, als ob sie einen Handball verschluckt hätten und dösen zufrieden im Reptilienhaus vor sich hin. "Wir haben natürlich auch eine Variante für Vegetarier", berichtet Tierpfleger Craig Pelke auf dem Weg zur den Riesenschildkröten. "Auch ein Kohlkopf oder ein Lauch eignet sich schließlich gut als Ex".

George, Bruno und Edie scheint das sehr zu freuen. Die Schildkröten-WG ist zusammen über 300 Jahre alt und über 500 Kilo schwer. Langsam und geräuschvoll zermahlen sie das Gemüse, dass Pelke ihnen hinhält mit ihren Kiefern. Dass sie dabei gefilmt werden, bringt sie nicht aus der Ruhe.

Denn für die ganz großen Rachegedanken oder den Extra-Spaß - je nachdem, wie man es sieht - gibt es das Deluxe-Video-Paket: Für 150 Dollar dreht das Team im Zoo einen kleinen Film von der Fütterung und betextet ihn mit einer persönlichen Nachricht.

"Es hat etwas Therapeutisches"

Corinna Tressler aus Oregon hat sich so einen Film gegönnt, um nach vielen Tränen mit einem Lachen aus der gescheiterten Beziehung zu gehen, wie sie erzählt. "Ich habe den Film jetzt schon so oft angesehen, auch mit meinen Freundinnen, und wir lachen jedes Mal Tränen! Er ist so lustig getextet!"

Und auch Xiaoan Chen aus Hongkong hat sich diesen Spaß gegönnt, um nach einer langjährigen toxischen Beziehung einen Schlussstrich zu ziehen, berichtet sie im Zoom-Interview.

Freunde aus den USA hätten ihr davon erzählt, die Idee sei großartig. "Ich werde es meinem Ex vermutlich gar nicht schicken, ich habe das eher für mich getan. Es hat etwas Therapeutisches."

Diese Nachricht erhält die Person, deren Namen die verspeiste Kakerlake trug - mit dem Hinweis auf den rundum guten Zweck der Aktion. Bild: G. Engel

Michael ganz vorne

Während im vergangenen Jahr Jakob und Jessica die am häufigsten genannten Namen waren, liegen dieses Jahr Michael und Emily ganz vorne auf der Hitliste der Ex-Partner. Wobei: Rachephantasien mal einfach so ausleben, scheint mehrheitlich Frauensache. Es beteiligen sich deutlich mehr Frauen als Männer an der Aktion.

Der San Antonio Zoo spielt mit der Aktion aber nicht nur den humorvollen Rächer - er versucht sich auch als Amor: Zum Valentinstag gibt es auch eine große Single-Party mit Speed-Dating und Tanz im Zoo. Motto: "Finde deinen neuen Ex".