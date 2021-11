Avatar melancholeriker 06.11.2021 • 15:57 Uhr

um 15:22 von nie wieder spd @ um 14:41 von Bernd Kevesligeti

[„Wenn ärmere Leute eine Krankenversicherung haben, dann verstößt das gegen den Freiheitsbegriff, nach dem sich jeder individuell, arm, mit jedem Job durchschlagen soll.“] So sind die USA. Immer schon gewesen. Und das allein ist die Freiheit die die Neoliberalen aller Länder meinen: Frei zu sein, in jeder Gosse zu sterben." So kompakt habe ich diese kalt ins Gesicht lächelnde Formel, mit der Liberaltät Freiheit definiert (aber nur Flucht vor Verantwortung meint), im TS - Forum noch nie gesehen. Gratulation. Es hilft zwar nicht weiter, wenn das in den USA am Patienten offen und ,,frei" sehen zu müssen, aber ich bekomme doch mehr und mehr den Eindruck, daß es immer deutlicher auch für die wohlstandserblindete Sektion der Gesellschaften im Speckgürtel der Welt zu bleibenden Einsichten und Folgerungen kommt. Mehr kann man dem Planeten ja kaum wünschen. Würden in den USA wenigstens die geringsten vernünftigen sozialen Aufgaben gelöst werden, würden nicht so viele auf Trump reinfallen.