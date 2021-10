Nach Massaker in Charleston 88 Millionen Dollar für Opfer und Angehörige Stand: 29.10.2021 08:46 Uhr

Mehr als sechs Jahre nach einem rassistisch motiviertem Massaker in einer US-Kirche mit neun Toten haben sich Angehörige und Opfer mit dem Justizministerium auf einen Vergleich geeinigt. Die Auszahlungssumme von 88 Millionen Dollar hat eine tiefere Bedeutung.

Überlebende des Massakers in einer Kirche in Charleston in South Carolina und Angehörige der Todesopfer haben sich mit dem US-Justizministerium auf eine Millionenentschädigung geeinigt. Die Familien der neun Todesopfer erhalten 63 Millionen Dollar (etwa 54 Millionen Euro), die fünf Überlebenden gemeinsam 25 Millionen Dollar (rund 21 Millionen Euro). Das teilte das US-Ministerium mit. Mit dem Vergleich würden Ansprüche von 14 Klägern erfüllt, hieß es weiter

Zudem würden Vorwürfe beigelegt, wonach die US-Bundespolizei FBI es versäumt hatte, den Attentäter am legalen Kauf einer Waffe zu hindern. Der Schütze habe die Tatwaffe kaufen konnte, obwohl ihm dies eigentlich hätte verweigert werden müssen. Die Kläger machten dafür Behördenversagen verantwortlich - wesentliche Informationen über Dylann Roof seien zum Beispiel nicht korrekt erfasst und weitergegeben worden. Roof bezeichnete sich selbst als Rassist. Er wurde 2017 zum Tode verurteilt.

Summe nicht zufällig gewählt

Seit diesem tragischen Verbrechen habe das FBI daran gearbeitet, den Prozess der Hintergrundüberprüfung zu stärken und zu verbessern, teilte das Justizministerium nun mit.

Der Anwalt Bakari Sellers, der an der Einigung mitwirkte, sagte der Nachrichtenagentur AP, die Gesamtentschädigung in Höhe von 88 Millionen Dollar (ca. 75 Millionen Euro) sei nicht zufällig gewählt. Die Zahl wird typischerweise mit Rechtsradikalen in Verbindung gebracht und entspricht der Anzahl der Kugeln, die der Attentäter nach eigenen Angaben bei dem Anschlag bei sich hatte. Das Geld werde Wohlstand in den schwarzen Gemeinden aufbauen, der auf einem der schrecklichen Verbrechen aus Hass im Land beruhe, sagte Sellers.