Schadstoffbelastung durch Brände Los Angeles verteilt kostenlose Schutzmasken Stand: 14.01.2025 12:03 Uhr

Besonders gut war die Luftqualität in der zweitgrößten Stadt der USA nie. Aber die verheerenden Brände sorgen für noch mehr Schadstoffe in der Luft. Los Angeles reagiert - um vor allem gefährdete Menschen zu schützen.

Die verheerenden Brände in der US-Metropole Los Angeles sind noch nicht unter Kontrolle. Zwar gibt es punktuell Fortschritte bei der Brandbekämpfung, aber immer wieder lodern neue Feuer auf. Am Montagabend kam ein weiterer Brand in den Waldgebieten nordwestlich der Millionenstadt hinzu.

Der nationale Wetterdienst rechnet mit zunehmend heftigen Winden, die die Flammen anfachen. Die Sorge ist groß, dass die bisher erzielten Erfolge der Feuerwehr zunichte gemacht werden könnten. Bislang wurde ein Drittel des Eaton-Feuers bei Pasadena unter Kontrolle gebracht, und auch der Brand in Pacific Palisades an der Küste ist offenbar eingedämmt.

Anwohner leiden unter Feinstaub

Neben der Sorge vor weiterer Zerstörung der Wohn- und Waldgebiete leiden die Anwohnerinnen und Anwohner unter massiv erhöhten Feinstaubwerten in der Luft. Die Stadt Los Angeles stellt nun kostenlose Schutzmasken in öffentlichen Einrichtungen bereit. Vor allem für gefährdete Gruppen sei die Schadstoffbelastung ungesund, hieß es in einer Mitteilung. Die Atemmasken stehen in Bibliotheken, Freizeitzentren und Altenheimen bereit und werden von Hilfsorganisationen verteilt.

Besonders Betroffenen wird geraten, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, hohe körperliche Belastungen zu vermeiden und - wenn möglich - Klimaanlagen oder Luftfilter zu benutzen. Der Bezirk hatte aufgrund enormer Mengen an gesundheitsgefährdendem Rauch und Feinstaub in der Luft am Freitag bereits den Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Hollywood-Studios spenden Millionen für Rettungskräfte

Bis gestern Abend wurden 24 Todesopfer durch die Feuer bestätigt - mehr als 160 Quadratkilometer Fläche und mehr als 12.000 Gebäude im Großraum Los Angeles sind durch die Feuer zerstört.

Die großen Hollywood-Studios der Filmmetropole Los Angeles spendeten Millionenbeiträge an Rettungskräfte und Hilfsorganisationen. Amazon, Universal und Netflix stellten nach eigenen Angaben jeweils umgerechnet rund 9,8 Millionen Euro bereit. Disney kündigte eine Spende in Höhe von umgerechnet rund 14,6 Millionen Euro an, genauso viel wie Warner Brothers.

Zudem wurden firmeneigene Drohnen sowie Sachspenden, Nahrungsmittel, Kinderbetten und Hygieneartikel von einigen der Firmen bereitgestellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch die Brände ihr Zuhause verloren haben, sollen finanziell und logistisch von ihren Arbeitgebern unterstützt werden.