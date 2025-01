Kalifornien Waldbrand bei Los Angeles - Tausende auf der Flucht Stand: 08.01.2025 00:58 Uhr

An der kalifornischen Pazifikküste brennt es erneut. Zahlreiche Menschen fliehen vor dem Feuer, dichter Rauch hängt über Los Angeles. Starker, trockener Wind könnte die Flammen weiter anfachen.

In einem Vorort von Los Angeles ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Es hängen schwere Rauchschwaden über der kalifornischen Metropole. Die Flammen breiten sich rasch aus, laut Feuerwehr sind bereits mindestens 80 Hektar betroffen. Tausende Menschen sind auf der Flucht vor den Bränden. Für bestimmte Regionen wurden Evakuierungen ausgerufen.

Das Feuer war am späten Vormittag in Pacific Palisades ausgebrochen, wo rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben. Der Stadtteil grenzt an die Santa-Monica-Berge im Nordwesten von Los Angeles.

Zahlreiche Einwohner müssen flüchten

Mehrere Medien berichteten über erste niedergebrannte Häuser in dem Stadtteil, wo millionenschwere Villen an die Hänge gebaut sind. Eine wichtige Verkehrsstraße wurden gesperrt. "Evakuieren Sie jetzt das Gebiet von Palisades", riet die Stadt im Onlinedienst X.

Der Bürgermeisterin Karen Bass zufolge kämpften Dutzende Feuerwehrleute gegen die Flammen. Viele Straßen waren aufgrund der flüchtenden Einwohnerinnen und Einwohner verstopft, einige Menschen ließen offenbar ihr Auto stehen und flohen zu Fuß vor den Flammen. Mehrere Menschen hatten ihre Haustiere bei sich.

Starker Wind facht Flammen an

Das Feuer verursachte eine riesige Rauchsäule, die aus der gesamten Stadt zu sehen war. In der Nachbarstadt Malibu wurden die Schulen geschlossen. Erst im Dezember hatte dort ein zerstörerischer Waldbrand gewütet.

Das neue Feuer wurde durch starken Wind angefacht: Die für den kalifornischen Winter typischen warmen Santa-Ana-Winde treffen die Region. Die Wetterbehörde hat bereits weitere trockene Starkwinde vorhergesagt.