Waldbrände bei Los Angeles Biden erklärt Brandregion zum Katastrophengebiet Stand: 09.01.2025 02:45 Uhr

Die Waldbrände in Kalifornien breiten sich weiter aus. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens fünf gestiegen, Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Zumindest ist nun Unterstützung durch Bundesmittel sicher.

Im US-Bundesstaat Kalifornien fachen starke Winde die mittlerweile vier Großfeuer an und erschweren so die Löscharbeiten. Präsident Joe Biden erklärte die von den Bränden betroffene Region zum Katastrophengebiet. Dadurch könnten Gemeinden und Überlebende sofort Bundesmittel erhalten, um den Wiederaufbau voranzutreiben, teilte das Weiße Haus mit.

Inzwischen sind mindestens fünf Menschen durch die heftigen Waldbrände ums Leben gekommen. Zudem erlitten zahlreiche Menschen Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Behörden befürchten, dass es weitere Opfer geben könnte.

Mehr als 1.000 Gebäude wurden demnach zerstört, mindestens 28.000 weitere Gebäude gelten als gefährdet. Insgesamt seien bisher mehr als 2.000 Hektar Land verbrannt - und das Feuer breite sich weiter aus. Wegen der akuten Gefahr riefen die Behörden mindestens 70.000 Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. Auch die US-Westküstenmetropole Los Angeles ist betroffen. Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte.

Nationalgarde im Einsatz

Außerdem habe die Katastrophenschutzbehörde dem US-Bundesstaat Kalifornien finanzielle Hilfe bei der Brandbekämpfung zugesagt, so Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Die Unterstützung sehe auch individuelle Hilfsprogramme für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor, wie Notunterbringung und Geld bei zerstörtem Eigentum.

Newsom hatte zuvor den Notstand für die Region ausgerufen. "Das schnelle Handeln von Präsident Biden ist eine große Erleichterung für Kalifornien", schrieb er auf seiner Webseite.

Stunden vorher hatte Biden zur Bekämpfung der verheerenden Brände 2.000 Einsatzkräfte der Nationalgarde geschickt. Bei einem Besuch der Einsatzkräfte der Feuerschutzbehörde Cal Fire sagte Biden, seine Regierung werde jegliche Unterstützung bereitstellen, "so lange wie es nötig ist". Dazu zählten auch 15 Lösch-Hubschrauber, so der Präsident.

Autos blockieren wichtige Straße

In Los Angeles spielten sich teils chaotische Szenen ab: Auf der Flucht aus ihren Häusern ließen verängstigte Menschen aus dem Nobelvorot Pacific Palisades ihre Autos einfach auf dem Sunset Boulevard Richtung Küste stehen und liefen zu Fuß weiter. Der Boulevard ist jedoch eine wichtige Fluchtroute, um die Gegend zu verlassen.

Rettungskräfte mussten Bulldozer einsetzen, um etwa 200 verlassene Autos auf dem Sunset Boulevard und dem angrenzenden Palisades Drive wegzuschieben.

Orkanartige Winde fachen Feuer an

Angefacht von starken Winden breiten sich derzeit mindestens vier Brände in der Umgebung der US-Westküstenmetropole aus. "Es handelt sich um Winde in Orkanstärke", sagte Sheila Kelliher, Leiterin der Feuerwehr von Los Angeles County, dem TV-Sender CBS. "Es ist extrem."

Der starke Wind verhindere zudem den Einsatz von Löschflugzeugen, weil sich Wasser und Löschmittel aufgrund des extremen Windes nicht richtig verteilen ließen, berichten US-Medien unter Berufung auf Behörden. Mindestens 1.400 Feuerwehrleute seien im Einsatz, sagte Kaliforniens Gouverneur.

Zehn Milliarden US-Dollar Schaden

Erschwerend hinzu kommen massive Stromausfälle. Etwa 300.000 Haushalte waren laut der Seite poweroutage.us zwischenzeitlich ohne Elektrizität. Die Behörden warnen, dass es zu weiteren Stromausfällen kommen könnte, sollte das Feuer sich ausbreiten. Die US-Großbank JP Morgan geht bislang von einem Versicherungsschaden von bis zu zehn Milliarden US-Dollar aus.

Erst im Dezember hatte ein zerstörerischer Waldbrand in dem kalifornischen Küstenort Malibu gewütet. Die Flammen drangen aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vor. In Südkalifornien blieben in den vergangenen Monaten Regenfälle weitgehend aus. Wegen extremer Winde hatten die Behörden in dieser Woche die höchste Warnstufe für Feuergefahr ausgerufen.