Trotz Schuldspruchs im Schweigegeldprozess Richter verhängt keine Strafe gegen Trump Stand: 10.01.2025 16:32 Uhr

Der designierte US-Präsident Donald Trump erhält im New Yorker Schweigegeldprozess keine Strafe: Er muss weder ins Gefängnis, noch Geld zahlen. Schuldig gesprochen bleibt er dennoch.

Zehn Tage vor der Amtseinführung als nächster US-Präsident hat ein New Yorker Gericht den Status Donald Trumps als verurteilter Straftäter bestätigt. Bei der Strafmaßverkündung im Schweigegeld-Prozess verhängte Richter Juan Merchan jedoch keine weiteren strafrechtlichen Konsequenzen.

Die Verurteilung erfolge als "unconditional discharge", also ein Schuldspruch ohne Haftstrafe, Geldbuße oder Bewährung. Trump wird der erste verurteilte Straftäter sein, der US-Präsident wird. Bis zuletzt hatten seine Anwälte versucht, die Bekanntgabe des Strafmaßes noch vor der Amtseinführung zu verhindern. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte einen Eilantrag von Trumps Anwälten jedoch ab.

Straflosigkeit hatte sich vorher abgezeichnet

Richter Merchan hatte bereits vor der Verkündung des Strafmaßes angedeutet, Trump ohne Auflagen zu entlassen und das als "die gangbarste Option" in dem Fall bezeichnet. Ursprünglich sollte das Strafmaß bereits am 11. Juli bekanntgegeben werden. Doch auf Antrag von Trumps Anwälten wurde der Termin zwei Mal verschoben.

Trump war in dem Fall bereits im Mai in 34 Anklagepunkten wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen vor einem Gericht in Manhattan schuldig gesprochen worden. Es ging dabei um die Zahlung von 130.000 Dollar, die 2016 über Trumps früheren Anwalt Michael Cohen getätigt worden war. Ziel dabei war es, die damalige Pornodarstellerin Stormy Daniels davon abzuhalten, ihre Angaben an die Öffentlichkeit zu bringen, wonach sie zehn Jahre zuvor Sex mit Trump gehabt habe.