Umstrittenes Gefangenenlager Trump will Migranten in Guantanamo inhaftieren

US-Präsident Trump hat die Inhaftierung illegal eingereister Migranten im umstrittenen Gefängnis Guantanamo angekündigt. Per Dekret werde er die Ministerien anweisen, Vorbereitungen zu treffen, um dort Zehntausende Migranten unterzubringen.

US-Präsident Donald Trump will auf dem US-Marine-Stützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba ein großes Lager für Abschiebehäftlinge bauen. Er weise das Pentagon und das Heimatschutzministerium per Dekret an, eine Einrichtung für 30.000 Migranten aufzubauen, so der Präsident im Weißen Haus.

Das Lager soll genutzt werden, um "die schlimmsten kriminellen illegalen Ausländer zu internieren, die die Amerikaner bedrohen", so Trump wörtlich. "Wir wollen nicht das sie zurückkommen. Also schicken wir sie raus nach Guantanamo."

Noch ist unklar, wann mit dem Bau des Lagers begonnen wird. Und woher das Geld dafür kommen soll. Nicht der Präsident, sondern der Kongress entscheidet über den Haushalt.

Guantanamo nach dem 11. September gebaut

Guantanamo ist vor allem bekannt durch das Lager für Terrorverdächtige, dass nach den Anschlägen 2001 aufgebaut wurde. Aber auf dem US-Marinestützpunkt, der in Teilen wie eine normale Kleinstadt wirkt, werden schon seit Jahrzehnten auch Migranten untergebracht, die auf See beim Versuch von Kuba oder Haiti in die USA zu gelangen aufgegriffen wurden und in Guantanamo ihr Asylverfahren abwarten. Allerdings waren das zwischen 2020 und 2023 nur 37 Menschen.

Sollte das Lager tatsächlich gebaut werden, wäre das eine weitere Ausweitung der Rolle des US-Militärs beim Thema Einwanderung. Trump hatte schon kurz nach Amtsantritt per Dekret angewiesen, dass 1500 Soldaten an der Grenze zu Mexiko unter anderem bei der Abschiebung von Einwanderern ohne gültige Papiere helfen sollen. Dutzende Abschiebehäftlinge wurden außerdem per Militärflugzeug in ihre Heimatländer zurückgeflogen.