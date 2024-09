eilmeldung Schüsse nahe Trumps Golfclub FBI ermittelt zu möglichem Attentatsversuch auf Trump Stand: 15.09.2024 23:38 Uhr

In der Nähe von Trumps Golfclubs in Florida sind Schüsse abgegeben worden. Der US-Präsidentschaftskandidat wurde nicht verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, das FBI ermittelt zu einem möglichen Attentatsversuch.

In der Nähe von Donald Trumps Golfclub in West Palm Beach in Florida ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Angaben seines Wahlkampfteams sind dort Schüsse gefallen, der US-Präsidentschaftskandidat sei nicht verletzt worden.Die Bundespolizei FBI geht von einem mutmaßlichen Attentatsversuch auf den Ex-Präsidenten aus, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Die Polizei meldete eine Festnahme. Die Person sei etwa 70 Kilometer nördlich vom Golfclub auf einer Autobahn gestoppt worden, teilte das Büro des Sheriffs im Bezirk Martin County auf Facebook mit. Sie stehe mutmaßlich in Verbindung mit den Schüssen, die zuvor in der Nähe des Golfclubs gefallen waren.

Trump: "Mir geht es gut"

Trump äußerte sich nach dem Vorfall per E-Mail: "Es gab Schüsse in meiner Nähe, aber bevor die Gerüchte außer Kontrolle geraten, möchte ich, dass ihr das zuerst hört: Ich bin in Sicherheit und mir geht es gut", schrieb er. Nichts werde ihn aufhalten, er werde "niemals kapitulieren", so Trump weiter.

Zuvor hatten bereits sein Wahlkampfteam und der Secret Service mitgeteilt, Trump sei in Sicherheit. Nach Angaben des Secret Service ereignete sich der Zwischenfall kurz vor 14:00 Uhr Ortszeit. Der Secret Service will im Laufe des Tages eine Pressekonferenz zu dem Vorfall abhalten.

Bislang sind die genauen Umstände unklar. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP, die sich auf Ermittlerkreise bezog, hätten Trumps Personenschützer vom Secret Service auf eine Person gefeuert. Die Person sei mit einer Waffe in der Nähe von Trumps Golfclub gesehen worden, als der republikanische Präsidentschaftskandidat dort gerade spielte.

Trumps Sohn Donald Trump Jr. schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X unter Berufung auf die Polizei, in den Büschen sei ein AK-47-Sturmgewehr gefunden worden. Eine Person sei festgenommen worden.

Harris und Biden zeigen sich erleichtert

Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris seien informiert worden. Beide seien erleichtert, dass Trump unverletzt sei.

Am 13. Juli hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahegelegenen Dach aus auf Trump geschossen. Trump wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt, der Täter kurz darauf von Sicherheitskräften erschossen. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt.