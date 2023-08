Tropensturm "Hilary" in den USA Sintflutartiger Regen und Überschwemmungen Stand: 21.08.2023 04:52 Uhr

Im Südwesten der USA hat der Tropensturm "Hilary" die Küste erreicht. Es gilt bereits der Notstand. Kurz vorher bebte die Erde in Kalifornien. Berichte über größere Schäden oder Todesopfer gab es aber nicht.

Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" hat den Südwesten der USA erreicht und versetzt die Region mit den Metropolen San Diego und Los Angeles in einen Ausnahmezustand. Das Zentrum des Sturms bewegte sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) in den Süden des US-Bundesstaats Kalifornien. In Südkalifornien regnete es bereits im Laufe des Tages heftig.

Zuvor war "Hilary" in Mexiko auf Land getroffen und hatte die Küste von Baja California erreicht. Der Sturm hatte sich im Laufe des Sonntags abgeschwächt und war vom Hurrikan zum Tropensturm herabgestuft worden - blieb aber gefährlich.

Erdbeben erschüttert Kalifornien

Inmitten der Vorbereitungen auf das Unwetter wurde Kalifornien auch noch von einem Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert. Das Epizentrum des Bebens am Sonntagnachmittag (Ortszeit) lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in der Nähe der Kleinstadt Ojai gut 100 Kilometer nordwestlich von Los Angeles entfernt. Größere Schäden oder Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet. Es gab auch keine Tsunamiwarnung. Medienberichten zufolge war das Beben aber etwa in Los Angeles zu spüren.

Wetterdienst warnt vor historischen Niederschlagsmengen

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom warnte die Menschen in seinem Bundesstaat. "Wenn Sie denken, dass der Himmel klar ist und ich rausgehen und joggen oder spazieren gehen kann - seien Sie einfach vorsichtig und warten Sie bis morgen Abend um diese Zeit", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Der US-Wetterdienst warnte für Sonntagnacht und Montag vor historischen Niederschlagsmengen, die Sturzfluten und Überschwemmungen bringen könnten. Menschen müssten sich auf Erdrutsche und Schlammlawinen einstellen. Im Süden Kaliforniens müsse mit schweren Gewittern gerechnet werden, so die Meteorologen. "Hilary" werde dann voraussichtlich weiter nordwärts ziehen und sich am Montag über Nevada auflösen.

Bereits am Wochenende hatte "Hilary" im Südwesten der USA heftigen Regen gebracht. Gouverneur Newsom rief für weite Teile des Südens von Kalifornien den Notstand aus. Der US-Wetterdienst hatte vor "lebensbedrohlichen und katastrophalen Überschwemmungen" im Südwesten der USA gewarnt.

Immer mehr Extremwetter in Kalifornien

Kalifornien ist in den vergangenen Monaten immer wieder von Extremwetter heimgesucht worden. In diesem Jahr wurde der in der Vergangenheit oft von Trockenheit und Dürre geplagte Bundesstaat an der Westküste des Landes immer wieder von ungewöhnlich starken Niederschlägen heimgesucht. In höheren Lagen Kaliforniens wiederum fiel Anfang des Jahres ungewöhnlich viel Schnee.