Super Bowl Auf Rollschuhen zur Halbzeitshow Stand: 12.02.2024 12:06 Uhr

Neben dem Aufeinandertreffen der Football-Teams ist sie jedes Jahr einer der Höhepunkte des Super Bowls: die Halbzeitshow. Auf der Bühne stand dieses Mal Usher - wobei er eher rollte als stand.

Taylor Swift hatte womöglich den schöneren Abend. Die Sängerin feierte mit ihren Freundinnen in ihrer Loge, Alkohol war auch im Spiel, während ihr Freund Travis Kelce am Spielfeldrand immer mehr Frust aufbaute und vor lauter Wut seinen Trainer Andy Reid rüde anrempelte.

Aber das war am Ende vergessen. Mit einem Touchdown in der Verlängerung besiegten die Chiefs ihren Gegner, die San Francisco 49ers, mit 25:22. Und das soll der Beginn einer Dynastie werden, versprach Quarterback Patrick Mahomes. "Wir sind noch nicht fertig und wir werden feiern", so der 28-Jährige, der phasenweise wütend und entnervt wirkte.

Entscheidung nach Verlängerung

Es war nicht das erhoffte Feuerwerk an genialen Spielzügen, für das beide Teams bekannt sind. Stattdessen schleppte sich das Spiel mitunter quälend hin. Bis auf wenige Ausnahmen. Die 49ers, das Team um den jungen und sehr coolen Quarterback Brock Purdy hatten den Ball besser unter Kontrolle und machten einfach mehr Meter auf dem Feld. Und sie ließen die Chiefs überhaupt nicht ins Spiel kommen.

Doch auch die 49ers konnten sich trotz zwei Touchdowns nicht absetzen. Die Chiefs schafften es, erneut einen Zehn-Punkte-Rückstand aufzuholen, gingen in die Verlängerung und gewannen. Und Travis Kelce forderte mit dem Rest seiner Stimme zum Feiern auf.

Usher verwandelt Stadion in seine Bühne

Für seinen Auftritt dürfte kein Team die nötige Ruhe gehabt haben: Usher, einer der erfolgreichsten Sänger aller Zeiten, brauchte nicht lange, um das Stadion in seine Bühne zu verwandeln. Eine Plattform für die erwarteten Rollschuhnummern - und ein Spielfeld voller Menschen: Stelzenläufer, Akrobaten und viele, viele Fans. "People like us", wie Usher sie nannte, Menschen allen Alters, die mit ihm das 20-jährige Jubiläum seines erfolgreichsten Albums "Confessions" feierten.

Das stand im Mittelpunkt des Auftrittes, der wie üblich nicht mal eine Viertelstunde dauerte. "Love in this Club" ließ Usher von einer großen Marchingband spielen, aber das rote Klavier war dann für Alica Keyes. Weitere Gäste waren unter anderem Lil Jon und HER.

Gemacht war der Auftritt für das Publikum an den Bildschirmen. Im Stadion war fast nichts zu verstehen und kaum was zu sehen außer den Lichtreflexen: Publikum und Akteure waren mit Lichtarmbändern ausgestattet, die synchron in wechselnden Farben blinkten. Und dann war die Show auch schon wieder vorbei.