Astronomie Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt Stand: 04.11.2022 22:09 Uhr

Im Weltraum ist ein neues Schwarzes Loch entdeckt worden - es ist nur 1600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Astronomen identifizierten es anhand der Bewegungen seines Begleitsterns.

Astronomen haben im Weltraum ein sogenanntes Schwarzes Loch entdeckt, das der Erde näher ist als andere bekannte derartige Phänomene. Es sei zehnmal massiver als die Sonne, und mit 1600 Lichtjahren Entfernung der Erde drei Mal näher als das bislang identifizierte nächste Schwarze Loch, teilte Kareem El-Badry von Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics mit.

Hinweis durch Begleitstern

Das nahe Schwarze Loch sei zuerst von der europäischen Raumsonde "Gaia" identifiziert worden, sagte El-Badry. Sein Team habe die Spur mit dem International Gemini Observatory auf Hawaii weiter verfolgt und die Ergebnisse bestätigt. Das Schwarze Loch sei anhand der Bewegungen seines Begleitsterns entdeckt worden. Dieser umkreise das Loch in ungefähr der gleichen Entfernung wie die Erde die Sonne.

Unklar ist den Forschenden, wie sich das System in der Milchstraße formte. Es erhielt den Namen Gaia BH1 und befindet sich in der Sternenkonstellation Ophiuchius - der deutsche Name ist Schlangenträger.