US-Präsidentenwahl 2024 DeSantis-Auftakt mit peinlicher Panne Stand: 25.05.2023 07:22 Uhr

Wortfetzen und Pausenmusik statt Twitter-Diskussion: Der Wahlkampfauftakt des US-Gouverneurs DeSantis verlief alles andere als glatt - und Kommentatoren stellten die Frage, ob der Republikaner überhaupt populär genug ist.

"Ich bin Ron DeSantis, und ich kandidiere als Präsident, um unser großartiges amerikanisches Comeback anzuführen." Mit diesen Worten endete ein Video, das Ron DeSantis zum Auftakt seiner offiziellen Kampagne veröffentlichte. Wer sich im Anschluss um 18 Uhr Ortszeit - Mitternacht deutscher Zeit - in die groß angekündigte Diskussion bei Twitter schalten wollte, bekam allerdings gut 20 Minuten lang nur kurze Wortfetzen und Pausenmusik zu hören.

Eine peinliche Panne. Moderator David Sacks entschuldigte diese mit mehr als 500.000 Teilnehmern bei Twitter Spaces: "Ich denke, wir haben das Internet zum Schmelzen gebracht", sagte er. Und Twitter-Chef Elon Musk sagte kleinlaut: "Ja, das war verrückt. Entschuldigung." Und dann die fast verzweifelte Frage: "Gouverneur DeSantis, können Sie uns hören?"

DeSantis zeigt mit dem Finger auf Biden

Er konnte - und begründete seine Kandidatur mit den Worten, das Land steuere in die falsche Richtung: "Unsere südlichen Grenzen kollabieren, Drogen strömen ins Land. Unsere Städte werden durch einen Höchststand an Kriminalität ausgehöhlt", sagte DeSantis, der als Schuldigen an allen Missständen Präsident Joe Biden benannte, angetrieben vom "woken Pöbel".

"Woke" - dieses Stichwort tauchte bei DeSantis immer wieder auf. Es beschreibt sein politisches Feindbild, die Linke im Land, die sich aus seiner Sicht völlig zu Unrecht auf angebliche Diskriminierung und soziale Ungleichheit fixiert.

Trumps Name wird konsequent vermieden

Einen Namen vermied DeSantis jedoch in seinen Auftakt-Interviews: Donald Trump. Der Ex-Präsident seinerseits reagierte auf die DeSantis-Kandidatur mit neuen scharfen Attacken, einer Flut von E-Mails und Social-Media-Posts, und einem Video, in dem er DeSantis vorwarf, nur ihn selbst, Trump, kopieren zu wollen. Die Wahrheit sei, es gebe nur einen, den echten Donald Trump.

Die meisten US-Kommentatoren verwiesen nicht nur auf die für DeSantis eher peinliche Twitter-Panne zum Auftakt, sondern stellten auch die Frage, ob DeSantis über Florida hinaus populär genug ist. "Die Leute wollen sehen, ob er dieses schwer greifbare, gewisse Extra hat, ob er mit Menschen umgehen, bei Reden begeistern kann", sagte David Urban, früherer Wahlkampfberater der Republikaner beim Sender CNN.

Und für Karen Finney, Ex-Wahlkampfberaterin der Demokraten, war die Hauptfrage: "Kann DeSantis republikanische Vorwahlen gewinnen und dann mit seinen Rechtsaußen-Positionen auch entscheidende Wähler in der Mitte erreichen, wo doch viele seiner politischen Maßnahmen landesweit nicht sehr populär sind?"

Fest steht: Der Vorwahlkampf in den USA geht in eine neue Phase.