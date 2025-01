Sänger von Peter, Paul and Mary Musiker Peter Yarrow ist tot Stand: 07.01.2025 21:55 Uhr

Mit seiner Band Peter, Paul and Mary erlangte Paul Yarrow in den 1960er-Jahren Berühmtheit. Doch der Musiker machte nicht nur positive Schlagzeilen. Nun ist er im Alter von 86 in New York gestorben.

Peter Yarrow, ein Mitglied des Folkmusik-Trios Peter, Paul and Mary, ist tot. Der Autor von Songs wie "Puff, the Magic Dragon" starb nach Angaben seines Sprechers in New York im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. "Unser furchtloser Drachen ist müde und hat das letzte Kapitel seines wunderbaren Lebens begonnen", erklärte Yarrows Tochter Bethany.

Die Welt habe ihren Vater als "legendären Folk-Aktivisten" gekannt, aber der Mensch dahinter sei "genauso großzügig, leidenschaftlich, verspielt und weise gewesen, wie seine Texte erahnen ließen". Yarrow sei mit ganzem Herzen davon überzeugt gewesen, "dass gemeinsam singen die Welt verändern kann".

Das Folk-Trio Peter Paul Mary bei einem Auftritt im Jahr 1980.

Mehrstimmige Gesänge und Protestsongs

Gemeinsam mit seinen Bandmitgliedern Mary Travers und Noel "Paul" Stookey hatte Peter Yarrow zu Beginn der 1960er-Jahre mit mehrstimmigen Gesängen und politischen Texten in der Folkmusik-Szene für Furore gesorgt. Ihr 1962 herausgebrachtes Debütalbum kletterte bis an die Spitze der US-Charts und verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal.

Berühmt wurde ihre Version des Bob Dylan-Songs "Blowin' in the Wind", den sie 1963 beim Bürgerrechts-Marsch auf Washington sangen. Ihr Cover des Protestsongs "If I Had a Hammer" brachte dem Trio zwei seiner insgesamt fünf Grammys ein. Weitere Hits waren "Day Is Done" und "The Great Mandala". In den 70er-Jahren trennten sich Peter, Paul and Mary und verfolgten später Solo-Karrieren.

Gefängnis nach sexueller Belästigung eines Kindes

In den 1970er-Jahren geriet Peter Yarrow wegen des Vorwurfs in die Schlagzeilen, eine 14-Jährige, die mit der Bitte um ein Autogramm in seine Garderobe gekommen war, sexuell belästigt zu haben. Er verbrachte drei Monate im Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, sich "unanständige Freiheiten" gegenüber dem Kind herausgenommen zu haben. 1981 wurde er vom damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter begnadigt.

Keines der drei Bandmitglieder konnte solo an die gemeinsamen Erfolge anknüpfen. In den 1980er- und 90er-Jahren gingen Peter, Paul and Mary wieder gemeinsam auf Tournee, bis bei Mary Travers Krebs diagnostiziert wurde. Ihr Abschiedskonzert zusammen gab die Band 2009 in New Jersey.