Mindestens 13 Verletzte Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station Stand: 12.04.2022 16:23 Uhr

Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in der US-Millionenstadt New York sind laut übereinstimmenden Medienberichten mindestens 13 Menschen verletzt worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

An einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist auf mehrere Menschen geschossen worden. Feuerwehrleute seien nach Berichten über Rauchentwicklung zu der Station gefahren und hätten mehrere Menschen angeschossen vorgefunden, sagte ein Sprecher der New Yorker Feuerwehr. Mindestens 13 Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Ob sie alle angeschossen wurden, war zunächst unklar, US-Medien berichteten von fünf durch Kugeln verletzten Menschen.

Auf einem Foto vom Ort des Geschehens waren Menschen zu sehen, die blutverschmierte Fahrgäste versorgten. Die Verletzten lagen auf dem Fußboden der U-Bahn-Station. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Polizei gibt Entwarnung: Keine Sprengsätze

Ersten Berichten zufolge seien auch nicht-explodierte Sprengsätze gefunden worden, die New Yorker Polizei gab auf Twitter jedoch Entwarnung. An der Station an der 36. Straße seien keine aktiven Sprengsätze gefunden worden.

Laut der "New York Times", die sich auf einen Offiziellen der Sicherheitsbehörden berief, suchen die Ermittler nach einer mit Gasmaske und Arbeitsweste bekleideten Person.