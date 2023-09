Urteil in Mexiko Oberster Gerichtshof entkriminalisiert Abtreibungen Stand: 07.09.2023 03:14 Uhr

Der Oberste Gerichtshof in Mexiko hat Strafen für Schwangerschaftsabbrüche als verfassungswidrig eingestuft. Die Kriminalisierung von Abtreibungen verletze Menschenrechte, hieß es. Nun ist das Parlament zum Handeln aufgefordert.

Mexikos Oberster Gerichtshof hat Abtreibungen landesweit entkriminalisiert. Es sei verfassungswidrig, Freiheitsstrafen für den Abbruch von Schwangerschaften zu verhängen, entschied das Gericht. Das Parlament wurde angewiesen, die seit 1931 geltenden Strafen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die Kriminalisierung von Abtreibungen verletze die Menschenrechte von Frauen und anderen gebärfähigen Personen.

Bereits 2021 hatte der Oberste Gerichtshof ein absolutes Abtreibungsverbot für verfassungswidrig erklärt. Dennoch sieht das Strafgesetzbuch weiterhin Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren für Abtreibungen vor. Auch für beteiligte Ärzte sind Haftstrafen vorgesehen.

Organisation reichte Klage ein

Im katholisch geprägten Mexiko sind Schwangerschaftsabbrüche in 20 der 32 Bundesstaaten strafbar. Nur in besonderen Fällen sind dort Abtreibungen erlaubt, etwa nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. Vor zwei Jahre hatte der Oberste Gerichtshof bereits in Bezug auf einen nördlichen Bundesstaat entschieden, dass Abtreibungen dort keine Verbrechen darstellen.

Die Klage für eine landesweite Entkriminalisierung hatte die Organisation Gire vor dem Obersten Gerichtshof eingereicht. Nach dem Urteil müssen nun auch öffentliche Krankenhäuser im ganzen Land das Recht auf kostenlose Abtreibung gewähren.

In den vergangenen Jahren waren in mehreren Ländern Lateinamerikas die Beschränkungen für einen Schwangerschaftsabbruch gelockert worden. Mexiko-Stadt war die erste mexikanische Stadt, die vor 15 Jahren Abtreibungen entkriminalisiert hatte.