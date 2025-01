Waldbrände bei Los Angeles Flammen bedrohen Tausende Häuser Stand: 08.01.2025 10:28 Uhr

Angefacht von Santa-Ana-Winden lodern zwei Waldbrände bei Los Angeles. Im Ortsteil Pacific Palisades sind Tausende Gebäude bedroht. Auf der Flucht vor den Flammen spielten sich dramatische Szenen auf der einzigen Ausfallstraße ab.

Dramatische Lage im Großraum Los Angeles: Rund um die kalifornische Metropole wüten inzwischen zwei Waldbrände. Gouverneur Gavin Newsom rief den Notstand aus. Am Dienstagabend war nordöstlich der Stadt ein Feuer in der Nähe eines Naturschutzgebiets ausgebrochen. Die Flammen griffen so schnell um sich, dass aus einem Seniorenheim Dutzende Bewohner in Rollstühlen und Krankenhausbetten schnell auf einen Parkplatz gebracht werden mussten. Von dort fuhren dann Krankenwagen und andere Fahrzeuge ab.

Zuvor war weiter westlich in der Region Pacific Palisades ein Feuer ausgebrochen, dass in der Nacht außer Kontrolle geriet. In dem Ortsteil leben etwa 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die aufgerufen wurden, sich in Sicherheit zu bringen. Mehr als 13.000 Gebäude, darunter die Häuser zahlreicher Prominenter, sind bedroht.

Bislang hat das Feuer nach offiziellen Schätzungen etwa 11,6 Quadratkilometer verwüstet und bereits viele Häuser zerstört. Genaue Zahlen kann die Feuerwehr derzeit nicht nennen.

Gefürchtete Santa-Ana-Winde

Die Brände werden durch die sogenannten Santa-Ana-Winde angefacht, die typisch für den kalifornischen Winter sind. Die Winde bringen heiße und sehr trockene Luft aus der Wüstenregion im Osten in Richtung Pazifischer Ozean. Der Wetterdienst warnte, der Sturm könne Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde erreichen. Betroffen seien Gebiete, in denen es seit Monaten kaum geregnet hat.

Wegen des Sturms war der Einsatz von Löschflugzeugen zeitweise unmöglich.

Autos blockierten einzige Straße

Auf der Flucht aus ihren Häusern ließen mutmaßlich verängstigte Menschen aus Pacific Palisades ihre Autos einfach auf dem Sunset Boulevard Richtung Küste stehen und liefen zu Fuß weiter. Dies ist die einzige Straße, die aus der Gegend führt.

Rettungskräfte setzten später Bulldozer ein, um rund 200 verlassene Autos auf dem Sunset Boulevard und dem angrenzenden Palisades Drive wegzuschieben. Trotz der chaotischen Evakuierungen seien weder Tote noch Verletzte gemeldet worden, sagte die Feuerwehrchefin der Stadt Los Angeles, Kristin Crowley.

"Überall waren Flammen zu sehen"

Die Anwohnerin Kelsey Trainor sagte, sie habe gesehen, wie das Feuer sich explosionsartig ausgebreitet habe. Auf ihrem Weg aus dem Brandgebiet sei die Straße plötzlich auf beiden Seiten von Flammen gesäumt gewesen und zugleich habe der Verkehr gestockt, sagte sie. "Keiner wusste, was er tun sollte. Alle haben gehupt. Überall waren Flammen zu sehen." Sie habe Menschen mit Koffern zu Fuß gehen sehen, mit ihren Kindern und Hunden, sagte Trainor.

US-Präsident Joe Biden sei über das Feuer informiert, erklärte das Weiße Haus. Kaliforniens Gouverneur Newsom erklärte, Biden habe sofort Unterstützung des Bundes für den Kampf gegen die Brände genehmigt. Der künftige Staatschef Donald Trump hatte zuvor gedroht, dem demokratisch regierten Kalifornien Brandhilfe zu verweigern.

Mit Informationen von Reinhard Spiegelhauer, ARD-Studio Los Angeles