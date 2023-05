Kanadische Provinz Nova Scotia Tausende Menschen nach Waldbränden evakuiert Stand: 30.05.2023 09:08 Uhr

In der Stadt Halifax im Osten Kanadas sind wegen eines Waldbrandes 14.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer beschädigte rund 200 Häuser in der Provinz Nova Scotia - und ist noch nicht unter Kontrolle.

Wegen Waldbränden in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia sind Tausende Menschen evakuiert worden. Der stellvertretende Feuerwehrchef der Stadt Halifax, David Meldrum, sagte, etwa 14.000 Menschen seien aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Die Provinzverwaltung teilte am Montagabend mit, nach ersten Schätzungen seien etwa 200 Gebäude beschädigt worden. Die meisten betroffenen Häuser liegen rund 30 Autominuten nordwestlich der Innenstadt von Halifax.

Ausnahmezustand in Halifax

Das Feuer war am Sonntag im Ort Upper Tantallon nordwestlich von Halifax ausgebrochen und beschädigte oder zerstörte dort Dutzende Häuser. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Behörden von Nova Scotia teilten mit, die Flammen hätten eine Fläche von etwa acht Quadratkilometern erfasst. Meldrum sagte, die Feuerwehrleute hätten sich auf die Bekämpfung von punktuellen Bränden in Wohngebieten konzentriert, um Gebäude zu schützen und eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Das Feuer sei immer noch nicht unter Kontrolle, habe sich aber nicht nennenswert ausgebreitet.

Für Halifax war am Sonntag der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Der Bürgermeister der 430.000-Einwohner-Stadt, Mike Savage, sprach von einem "beispiellosen" Feuer. "Dass wir die Evakuierungszone seit gestern nicht vergrößern mussten, lässt darauf hoffen, dass sich die Lage vielleicht stabilisiert hat", sagte er auf einer Pressekonferenz. Die Situation "bleibt gefährlich", warnte er.

Kein Regen in Sicht

Der Wind, der das Feuer zunächst angefacht hatte, drehte sich inzwischen und trieb das Feuer in die Richtung, aus der es gekommen war. Die Gefahr sei dadurch aber noch nicht gebannt, warnten die Behörden. Nur Regenfälle könnten dabei helfen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, erklärten sie. In den kommenden Tagen seien aber keine Niederschläge vorhergesagt.

Am Montag loderten in acht von 13 Provinzen und Territorien Kanadas Waldbrände. Das Land wird seit einigen Jahren immer wieder von extremen Wetterereignissen getroffen, die sich nach Expertenangaben durch den Klimawandel in Intensität und Häufigkeit verstärken.