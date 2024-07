Brandstiftung vermutet Waldbrand in Kalifornien breitet sich rasant aus Stand: 28.07.2024 12:49 Uhr

Einer der größten Waldbrände in Kaliforniens Geschichte hat sich massiv ausgeweitet. Starker Wind treibt die Flammen im Nordosten des US-Staates voran - die 2018 fast völlig zerstörte Stadt Paradise ist erneut bedroht.

Von Reinhard Spiegelhauer, zzt. Los Angeles

Im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien breitet sich ein Waldbrand rasant aus. Seit Tagen herrschende Rekordtemperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit und starker Wind haben das Feuer angefacht. Ausgebrochen war es in einem Naherholungsgebiet nahe der Stadt Chico, rund 200 Kilometer nordöstlich von San Francisco.

Der Waldbrand habe sich dann geradezu explosionsartig ausgebreitet, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums für Forstwirtschaft und Brandschutz. Nach Angaben der Behörde Cal Fire war am Samstagabend (Ortszeit) eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratkilometern betroffen - das entspricht mehr als der Fläche der Stadt Los Angeles.

Tausende Feuerwehrleute im Einsatz

Durch die enorme Hitze waren lokal immer wieder sogenannte Feuertornados entstanden, die das Feuer auch über breite Straßen trugen. Begünstigt wurde die Ausbreitung auch dadurch, dass es in dem bisher betroffenen Gebiet in den vergangenen Jahren keine größeren Brände gegeben hat, so finden die Flammen im Buschwerk reichlich Nahrung.

Etwa 2.500 Feuerwehrleute arbeiten daran, das Feuer einzudämmen. Sie werden dabei von Löschflugzeugen und mehr als einem Dutzend Hubschraubern unterstützt. Mehr als 200 Fahrzeuge sind im Einsatz, dazu kommen über 100 Bulldozer, die Feuerschneisen schlagen sollen.

Gestern waren die Wetterbedingungen etwas günstiger als an den Tagen davor. Es hatte sich deutlich abgekühlt, die Luftfeuchtigkeit stieg an, trotzdem konnte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Behörden ermitteln wegen Brandstiftung

Noch immer sind Tausende Häuser bedroht, mehr als 100 Gebäude wurden schon zerstört. Experten halten es für möglich, dass die Flammen in den kommenden Tagen auf die Kleinstadt Paradise vorrücken könnten. Sie war 2018 im sogenannten Campfire fast völlig zerstört worden. Damals starben mehr als 80 Menschen.

Das mittlerweile als "Park-Fire" bekannte aktuelle Feuer ist das bisher größte in der diesjährigen Waldbrandsaison und bereits jetzt eines der zehn größten in der Geschichte Kaliforniens. Auslöser für das Feuer könnte Brandstiftung sein. Ein 42-jähriger Mann wird verdächtigt, ein Feuer gelegt zu haben. Er sitzt in Haft.